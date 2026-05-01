不只行動電源！出國玩「常用1小物」嚴禁託運：就是一顆鋰電池

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不只行動電源！出國玩「藍牙耳機、充電盒」嚴禁託運　原因曝

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲很多人都會趁著連假出國旅遊。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

出國玩「別當開箱大師」！內政部發文提醒，有幾樣東西嚴禁託運，務必隨身攜帶，以免行李過完安檢，卻聽到廣播呼叫自己的名字，被要求開箱檢查。其中，防狼噴霧更是被多數航空公司規定，不論是託運還是手提都禁止攜帶，因此內政部再次提醒，不論是出國還是返台，都務必確實檢查。

藍牙耳機與充電盒、行動電源都嚴禁託運

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內政部透過臉書粉專發文表示，「出國別當開箱大師！這幾樣東西塞託運，安檢人員真的會找你」。在機場最尷尬的瞬間，莫過於行李卻聽到廣播呼叫自己的名字，被要求開箱檢查。因此，務必記得藍牙耳機與充電盒、行動電源都嚴禁託運，請隨身攜帶。

內政部進一步指出，各類無線耳機或AirPods都不能拖運，因為充電盒其實就是一顆「鋰電池」，所以要隨身攜帶或放在手提，不能放在托運行李內；再來是行動電源，同樣禁止託運，「只能攜帶至多2個額定容量在100Wh以下的行動電源上機」，主要是因為產品內建的「鋰電池」在密閉的託運行李中，若因短路等意外自燃，機艙內的自動滅火系統將無法有效撲滅，進而嚴重威脅飛航安全。

防狼噴霧被列為飛安危險物品

最後是防狼噴霧，內政部指出，「防狼噴霧屬於高壓噴罐且含有刺激性物質，被列為飛安危險物品！」不過，多數航空公司都規定，不論是託運還是手提都禁止攜帶，以避免乘客在機艙內噴灑，將造成呼吸不適及恐慌，或者因為高空氣壓變化而導致外洩或爆炸。

內政部再次提醒，「不論是搭機出國、還是返航回台前，都務必再檢查一次，提早準備，才能安心飛行！祝大家行程順利，平安飛出去，快樂帶回滿滿回憶」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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