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以色列：可能很快恢復對伊朗軍事行動　24小時接收6500噸裝備

▲▼ 以色列國防部長卡茨（Israel Katz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列國防部長卡茨表示，可能很快恢復對伊朗的軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）4月30日警告，雖然以色列支持美國對伊朗的外交努力，但可能很快就需要再次採取行動，以消除伊朗所構成的生存威脅。在此之際，大批軍事裝備正密集湧入以色列，光是過去24小時內，就有約6500噸的彈藥與作戰車輛送達，顯示以色列正為衝突做準備。

伊朗遭重創　卡茨稱軍事行動尚未結束

以色列時報、福斯新聞等報導，卡茨上述言論是在出席新任以色列空軍（Israeli Air Force）司令晉升典禮期間提及，並稱儘管伊朗在過去一年遭受極其沉重的打擊，在各領域的發展已倒退數年，但以色列領導層並不認為與伊朗的衝突獲得解決。

卡茨暗示以色列可能很快需要再次採取行動，確保實現長期戰略目標，「美國總統川普與總理納坦雅胡協調合作，正積極推動完成這場戰役目標的努力，確保伊朗數個世代內都不會再對以色列、美國以及自由世界的存亡構成威脅。我們支持這項努力，並提供必要後援，但我們很快可能就需要再次出手，以確保目標得以實現」。

以色列24小時接收6500噸裝備

在此之際，以色列宣布進行大規模軍事補給。以色列國防部發言人30日表示，在過去24小時之內，有2艘貨船分別停靠阿什杜德港（Ashdod）與海法（Haifa）、多架運輸機抵達，載運約6500噸的軍事裝備，包括數千枚空中與地面彈藥、軍用卡車及作戰車輛。

自從針對伊朗的咆哮雄獅行動（Operation Roaring Lion）展開以來，以色列已透過403架次航班與10次海運，接收超過11萬5600噸的軍事裝備。

美以籌備中　兩大選項：封鎖或重啟軍事行動

以色列前國家安全顧問亞米德羅爾（Yaakov Amidror）認為，美國與以色列政府正認真準備應對兩種可能選項，一是持續封鎖從經濟方面消耗伊朗，二是重啟軍事行動。

亞米德羅爾指出，美軍正大規模建設後勤並調動部隊，「一旦領導層認為準備萬全，隨時可能行動」，至於對以色列而言，重啟軍事行動的速度會更快、更容易，「我們需要的後勤支援較少。我們本來就在這個地區，正在重建實力、強化情報、積蓄力量，而伊朗的實力正在持續被削弱中」。

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