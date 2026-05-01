「我盯住了，它跑不掉！」　解放軍南部戰區黃岩島海空戰備警巡

▲ 4月30日，中國人民解放軍南部戰區位中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡 。（圖／翻攝 南部戰區）

記者任以芳／綜合報導

中國人民解放軍南部戰區於4月30日宣布，已組織海空兵力位黃岩島領海領空及周邊海空域，正式展開戰備警巡。戰區同步釋出影片強調「不明目標向黃岩島接近」， 出現解放軍飛行員喊話，「我盯住了，它跑不掉！」宣示意味濃厚。

解放軍南部戰區發布消息稱，「黃岩島是中國固有領土。4月份以來，戰區部隊持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。」

今天1日釋出戰巡影片，揭露在空中的對峙過程，但未說明對方是一個國家。畫面顯示，當時有不明空中目標持續接近黃岩島，「注意應對！」飛行員也回應，「我們正在黃岩島上空，佔領陣位，隨時待戰」。

之後又喊話，「盯住目標，保持警惕！」飛行員表示，「我盯住了，它跑不掉！」刻意展現第一線部隊的作戰狀態，也釋放出強烈的區域控管訊號。

除了強化隨時掌握黃岩島空領域，同一時間，中國海警也釋出昨天4月30日執法影片，強調「中國黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。」

發現一艘菲律賓小漁船靠近黃岩島海域，中國海警用中英文警告，「菲律賓船隻，這裡是中國海警，你船已進入中華人民共和國黃岩島領海，你船行為不屬於無害通過行為，已違反中國法律法規，現對你提出警告，要求你船立即停止非法行為，駛離黃岩島領海。」

南部戰區強調，黃岩島為其固有領土。自4月份以來，戰區部隊已持續加強該海空域的巡邏警戒，確保能即時應對區域內的各項挑戰。

▼ 4月30日，中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查，畫面中提醒驅離一艘菲律賓漁船 。（圖／翻攝 中國海警）