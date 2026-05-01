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史王特使札杜莉訪台晉見賴清德　林佳龍：台史情誼「就像家人」

▲▼史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）晉見總統賴清德。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）晉見總統賴清德。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍昨（30）日陪同史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）晉見總統賴清德。林佳龍說，日前才以賴清德總統特使身分訪問史瓦帝尼王國，親自向國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）傳達賴總統與台灣人民最誠摯的祝福，很高興史國副總理札杜莉以國王特使身分訪台，傳遞跨越萬里的緊密邦誼。

林佳龍指出，中國以經濟脅迫為手段影響部分國家臨時取消我國專機飛航許可，導致原定出訪安排被迫調整，也讓外界看到台灣面對的阻力。面對壓力，台灣沒有退縮，反而更加深刻體會真正的友誼在困難時刻的珍貴與堅定。

林佳龍表示，賴總統接見札杜莉副總理時，再次向國際社會傳達「中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣。台灣人民有權利走向世界，也有權利與友邦及理念相近的夥伴深化合作。這是台灣的權利，也是國際社會應共同珍惜的基本原則。」

林佳龍指出，札杜莉副總理強調台灣與史瓦帝尼「就像家人」，讓人深受感動。這份「鐵桿情誼」在此次訪史期間充分展現，無論是共同出席史瓦帝尼國際會議中心（ICC）開幕典禮、外交晚宴，或見證戰略儲油槽與台灣產業創新園區（TIIP）等合作計畫的推進，都可感受到雙邊的互信。

林佳龍說，台灣外交處境雖然艱難，走向世界的道路仍充滿挑戰，但越是在困難的時刻，台灣越要穩健、自信前行。面對不合理的阻撓，台灣將更加團結，讓世界看見台灣的韌性。林佳龍強調，台灣與史瓦帝尼將持續以互惠共榮為目標，持續深化並穩固邦誼。

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