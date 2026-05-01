綠議員參選人密室逃脫遭「9公分銳片」刺入側腹　大出血緊急送醫

▲陳聖文體驗密室逃脫卻險些送命。（圖／翻攝陳聖文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

密室逃脫驚傳意外，民進黨台北市大安文山區議員參選人陳聖文日前帶辦公室同仁體驗密室逃脫遊戲，因場內壓克力玻璃突然破裂，陳聖文遭長約9公分的碎片刺入側腹，當場大量出血，緊急送醫治療，所幸未傷及重要器官，撿回一命。

陳聖文表示，4月初趁行程沒那麼繁忙的時候，帶著同仁去體驗一下現在很紅的密室脫逃，結果真的差點出大事了，遊戲過程中，現場一片壓克力玻璃突然破裂，大概是9公分的碎片直接刺進側腹，插入腹腔，當場大量出血緊急送醫處理，醫生事後說，碎片都插到腎臟筋膜，非常非常接近腎臟。

陳聖文指出，本來只是想體驗時下流行的活動，沒想到會變成一場意外，到現在還覺得心有餘悸。但也因為這次，他才去認真了解，發現這樣的問題其實不只是單一事件。現在這類密室脫逃、沉浸式體驗越來越多，但相關的安全規範其實並不完整，多半只用一般消防、建管規範在管理。

陳聖文說明，再加上很多遊戲場地在地下室、空間設計複雜，一旦發生什麼突發狀況，真的很難第一時間應對。這不是要針對任何業者，因為業者其實也是在沒有明確規範的環境下經營。真正的問題在於制度的不完善！

陳聖文昨召開記者會也提出幾點很具體的要求：把這類場所全面盤點、建立明確安全規範、也要有檢查機制跟應變SOP。台北市政府要承擔起主要責任，擔起業者的生計與消費者的安全。新興娛樂產業要發展，但安全一定要擺在第一位。他這次很幸運，但不是每個人都能這麼幸運，真的不希望再有人受傷才會重視這件事情。