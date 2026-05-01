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棉被狂晃！泰女掀開驚見「11歲姪女遭性侵」　叔公倉皇穿褲逃跑

▲▼泰女掀開棉被驚見「11歲姪女遭性侵」！。（圖／翻攝自Khaosod）

▲11歲女童遭到親戚性侵得逞。（圖／翻攝自Khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國巴真府（Prachinburi）一名50歲的男子阿努艾（音譯），涉嫌趁著親戚家中大人不在時，闖入屋內性侵年僅11歲、患有記憶障礙的侄孫女。當時女童的姑姑剛好經過，發現屋內棉被「不尋常晃動」，掀開後竟親眼目睹阿努艾急忙穿上褲子，這起長期發生的性侵惡行才終於曝光。

棉被異常晃動揭發惡行！叔公被逮竟稱「在開玩笑」

根據Khaosod報導，被害女童的姑姑4月28日下午路過女童家時，發現門窗未關且電風扇開著，原本想進屋叫醒女童以節省電力，卻驚覺床上的棉被「正劇烈起伏」。姑姑叫了幾聲女童的名字卻無人回應，她直覺有異，上前用力掀開棉被，竟赫然看見50歲的阿努艾正跨在女童身上忙著穿衣服。

面對質疑，阿努艾稱「只是在開玩笑而已」後，隨即落荒而逃。姑姑當場嚇得腿軟，待心情稍微平復後才趕緊聯繫女童母親並報警。

7歲親妹目睹全程！受害女童認：被性侵很多次了

女童母親得知真相後心碎不已，而11歲女童由於患有記憶障礙，起初不敢說實話，直到母親持續引導，她才終於哭著承認，已經被嫌犯性侵多次，甚至連在廁所也曾被猥褻。

女童年僅7歲的親生妹妹也證實，曾目睹姐姐被侵犯的過程。母親則隨即帶著女童到警局報案，並到醫院進行檢查。

有親戚透露，阿努艾平時就有收集大量色情影片的癖好。儘管阿努艾的母親試圖護短稱，兒子只是「不小心摸到胸部」，但女童經過醫院檢查證實遭到性侵。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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