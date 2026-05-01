里港小黃公車大升級！拆成東西線直達醫院　長輩就醫更省時

▲屏東小黃公車里港線5月起拆分。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東小黃公車里港線自5月1日起優化升級，原727路線拆分為東、西兩線並延伸至醫療院所，解決長者轉乘不便問題。新制上路後，乘客可直達就醫據點，搭配預約與安全座椅服務，全面提升偏鄉交通便利與乘車安全。

屏東縣政府表示，為使公車資源使用更有效率，過去搭乘727里港線之乘客需要在屏東縣政府站轉乘其他路線，才能往返各大醫療院所及屏東轉運站，但常有長者及就醫民眾反映，希望能有直達之公車服務。此次路線優化拆分東、西線，調整後的路線可直接連結各大醫療院所及重要轉運節點，提供長者及行動不便族群更友善的接駁服務。

為守護嬰幼兒乘車安全，縣府與業者推出小黃公車預約制安全座椅服務，提醒家長若有使用需求，可於五個工作天前提前預約。而針對部分標示須預約的站點、通用（無障礙）車輛以及村里端路段隨招隨停的乘客，請務必提前預約，可於週一至週五8點至18點，使用預約電話08-8218166分機2，或使用LINE帳號（@jcha8218166）向捷乘交通有限公司預約。

目前屏東縣內共有35條小黃公車，自107年營運起至115年3月共計服務47萬3,113人次，其中114年服務約16萬人次，因小黃公車每班次運能有限且部分站點較熱門，建議擔心搭不到車的民眾多加利用預約機制。未來將持續滾動檢討路線規劃與服務內容，逐步完善公共運輸網絡。民眾如欲瞭解詳細資訊，可至屏東縣政府交通旅遊處官網「便民服務」專區查詢（https://www.pthg.gov.tw/traffic/Content_List.aspx?n=0516390EC9489971），欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP。