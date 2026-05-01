川普想牽手！　梅蘭妮亞「秒甩開」尷尬畫面曝

▲梅蘭妮亞疑似迅速甩開川普的手。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）的互動向來是外界關注焦點。近日兩人在白宮國宴招待英國國王查爾斯三世與卡蜜拉王后時，被捕捉到一段短短幾秒的牽手互動，畫面中梅蘭妮亞疑似迅速甩開川普的手，隨即在社群媒體上引發熱烈討論。

梅蘭妮亞「秒放手」畫面曝光 網熱議：盡在不言中

根據Mandatory報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞於4月28日在白宮舉辦國宴，歡迎遠道而來的英國國王查爾斯三世（King Charles III）及卡蜜拉王后（Queen Camilla），藉此慶祝美英兩國深厚的邦誼。然而，活動中一個尷尬的小插曲卻成為網友討論的熱點。

Did anyone else catch it? pic.twitter.com/6JNjdQyLcQ — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) April 29, 2026

當時川普與梅蘭妮亞正牽著手讓媒體拍照，但眼尖的網友發現，梅蘭妮亞在合影後僅過幾秒，便迅速放開了川普的手，雖然兩人隨後又重新牽在一起，但這段「秒放手」的影片已在社群媒體上瘋傳。

不少網友好奇梅蘭妮亞為何第一時間選擇放開丈夫的手，甚至有人評論這動作「簡直盡在不言中」，直言她從「國宴式微笑」切換到「別碰我」的甩手動作，表現簡直是世界級。

是嫌棄還是禮儀？網友評論兩極

不過，也有部分網友認為外界過度解讀，稱這些傳聞根本不重要。有網友專業分析，這其實與美姿美儀有關，「這顯示你們有些人沒上過美姿美儀課。夫妻在正式場合排隊亮相時，手應該自然垂在兩側，尤其是在靜止等待介紹時，梅蘭妮亞顯然很清楚這點。」