美國面對兩岸仍爭取自身最佳利益　黃國昌：不應一昧迎合其他國家

▲黃國昌出席「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」論壇。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文計畫訪美，接受美媒專訪也提到希望可以拜會川普，民眾黨主席黃國昌說，政黨領袖訪美、拓展台灣的外交空間，跟在美國的友人建立更好的溝通管道、讓台美的關係能更厚實，都是好事。他提到，美國在面對台灣或是中國的時候，都是在爭取美國最佳的利益，「台灣政府官員或政黨領導人，永遠不要忘記在從事政治工作的時候，站在這塊土地上面，要追求的是台灣人民最大的利益，而不是一昧的迎合、屈從其他國家的意志或想法」。

至於具體溝通的內容，黃國昌提到，相信大家關心的層面都非常的多，包括ART，到目前為止，過去賴清德總統不斷的說ART要國會趕快審，但到目前為止ART根本就沒有送到國會來，「是不是有在跟美方私下進行重啟談判？」

黃國昌提到，還有最近因為ART的關係，不管從馬鈴薯到花生，對國內的食安跟產業所造成的衝擊影響，這些有助於實質增加台灣人民權益的保障，以及台美過去在這段時間當中互動，所牽涉到一些比較實質的問題，都是國內主要各個政黨的領袖跟美方那邊的朋友，在進行溝通的時候，那可以進一步的去交換意見，表達的台灣的民意跟非常好的場域。

記者追問，鄭麗文希望川普可以表達反對台獨，且中國外交部長王毅跟美國國務卿盧比歐也有通話，指台灣問題是中美最大風險？黃國昌說，在美中兩大國之間，台灣過去一直處於一個非常困難的局面。在這個國際政治現實情況之下，怎麼以小搏大，那利用智慧幫台灣爭取到最好的權益、最佳的國際發展的空間，這需要朝野大家共同來努力。

黃國昌說，美國過去長期從美國人自己的利益，他們信奉所謂的One China Policy，強調One China Policy跟One China Principle是不一樣的東西。那其實大家都看得出來，美國在目前面對台灣或是面對中國的時候，他們也都在爭取美國最佳的利益。

黃國昌表示，這給台灣最大的啟示是，台灣不管是政府官員還是政黨領導人，永遠不要忘記在從事政治工作的時候，站在這塊土地上面，要追求的是台灣人民最大的利益，而不是一昧的迎合、屈從其他國家的意志或想法，這才是最重要的事情。

