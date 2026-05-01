買台灣好市多烤雞　美國男「打開見雞頭」嚇到尖叫：這輩子忘不了

▲好市多烤雞。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售的「美式大烤雞」，受到許多消費者喜愛。一名來台旅遊的美國男子，購買了好市多美式大烤雞，回家後準備好好享受，打開後卻發現雞頭居然完整保留，因過去在美國購買同款烤雞時，頭部大多已去除，他忍不住尖叫「嚇到叫出來，一輩子都忘不了！」

沒想到雞頭被保留



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美國男子在Threads發文，在台灣的好市多買了美式大烤雞，回家後發現不只有常見的雞胸、雞腿與雞翅，竟然還保留完整雞頭。由於他過去在美國購買同款烤雞時，通常不會看到雞頭，因此讓他相當驚訝，「我把它（雞頭）拉出來時尖叫了，真的嚇到了，這輩子都忘不了」。

他強調，沒有批評或是冒犯的意思，只是對於各國的飲食文化差異感到驚訝，「我尊重使用動物各個部位的文化，這真的是一個教育的時刻，食物是傳統和歷史的延伸，也是了解其他習俗和傳統的方式。這就是去其他地方旅行和體驗食物的亮點之一。」

大讚不浪費食物的做法



他也透露，「我全吃光了，第一次吃的時候真的太驚訝了，對我來說也是一次學習經驗，旅行的一大樂趣就是體驗當地美食」，並大讚亞洲國家能充分利用食物的做法很棒，不浪費食物。

貼文一出，有網友留言，「我在美國長大，8歲那年第一次去台灣傳統市場，就問媽媽為什麼雞有頭，現在大家還常拿這個問題笑我」、「第一次在台灣看到的時候也很驚訝。」此外，底下有台灣人指出，雞頭、雞脖等部位在華人飲食中並不罕見，不但可以食用，也常被拿來熬湯，「用雞頭和雞脖子熬湯，很好喝」、「在台灣如果要拜拜，一定要完整的雞。」