翁山蘇姬已轉居家軟禁？緬甸軍政府罕見釋照片　兒質疑生死不明

▲緬甸軍政府4月30日釋出照片顯示，翁山蘇姬坐在木椅上，與2名身穿制服的政府人員對話。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

緬甸軍政府4月30日宣布，80歲前國務資政、實際領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）已被轉為居家軟禁，同時睽違多年釋出照片顯示，她坐在木椅上，與2名身穿制服的政府人員對話。不過，翁山蘇姬的兒子對此並不信服，仍擔心母親恐怕已經不在人世。

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緬甸官媒MRTV引述政府消息表示，翁山蘇姬剩餘刑期改在「指定住所」執行。報導提及這名前國家領袖時，不僅使用尊稱，還刊出上述照片，但外界尚不清楚其拍攝時間與地點。

今年4月緬甸政府大赦，翁山蘇姬的27年刑期就被縮減1/6。

聯合國發言人杜賈里克（Stephane Dujarric）對軟禁消息表示歡迎，並稱此舉是朝向「有利於可信政治進程的條件」邁出有意義一步。但他也強調，緬甸唯一可行的政治解決方案，必須建立在「立即停止暴力並真誠承諾進行包容性對話」的基礎上。

▼翁山蘇姬在2021年2月的政變中被推翻。（圖／路透，下同。）



兒仍質疑母親生死 要求政府給證明

不過，翁山蘇姬之子金阿瑞斯（Kim Aris）認為，這根本無法消除對其母親處境的疑慮，「我仍不知道母親人在哪裡、狀況如何。我還是非常擔心她是否依然在世」，要求軍政府提供母親仍活著的證明。

去年12月，金阿瑞斯就曾向《路透社》表示，他已數年未與母親聯繫，僅能透過零星的二手消息得知，媽媽出現心臟、骨骼及牙齦等健康問題，甚至因此悲觀認為，母親恐怕已經不在人世。

翁山蘇姬的法律團隊也透露，他們看新聞才得知居家軟禁消息，此前從未收到任何直接通知。

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翁山蘇姬的父親是「緬甸國父」翁山將軍，她也以爭取國家民主的事蹟聞名，卻被軍政府斷斷續續軟禁15年，1991年獲頒諾貝爾和平獎，2012年透過選舉成為議員，2016年成為國務資政，也就是緬甸實際上的最高領導人。

不過，翁山蘇姬在位期間，因少數族群羅興亞人（Rohingya）遭迫害而招致國際譴責。2021年她被推翻後，遭指控煽動、貪腐、選舉舞弊、違反國家機密等罪名，最終宣判27年有期徒刑，儘管否認所有指控，仍被關押至今。

緬甸新任總統敏昂萊（Min ​Aung Hlaing）5年多前推翻翁山蘇姬，自從最近大選以來，持續面臨釋放政治犯的國際壓力。他上週向泰國外長表示，翁山蘇姬「受到妥善照顧」，並暗示正在研議一些「好事」，這次將其轉為居家軟禁的決定，被解讀是為了積極尋求重返東南亞國協（ASEAN）。