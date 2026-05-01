蒙面男搶銀行「槍殺2行員」逃逸　美警公布嫌犯照

▲蒙面男子闖銀行搶劫，期間槍殺2名行員。（圖／翻攝自臉書／Trooper Kearney）

記者詹雅婷／綜合報導

美國肯塔基州4月30日發生銀行搶劫命案，一名蒙面男子闖入全美銀行（U.S. Bank）在伯里亞（Berea）的分行之後，持槍射殺一男一女兩名行員，隨即逃逸無蹤。當地警方已展開搜捕行動。

蒙面男搶銀行 2行員遭槍殺

美聯社報導，嫌犯身穿灰白色連帽上衣、戴著手套，闖入銀行後隨即朝一男一女員工開槍。案發後，警方隨即展開大規模搜索，執法人員逐門逐戶蒐集資訊與監視錄像，並動用直升機、無人機及警犬協助追緝。參與行動的單位涵蓋地方警察、州警、聯邦調查局（FBI）及多個聯邦機構。

BREAKING: A suspect remains at large after a bank robbery in Kentucky that left two employees dead.



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肯塔基州警方發言人潘寧頓（Scottie Pennington）表示，現階段尚不清楚嫌犯究竟是駕車逃逸、徒步離開還是有人接應，目前已掌握部分線索，「我們正在竭盡全力把這個惡人繩之以法。」

警方並未透露嫌犯是否從銀行劫走任何財物，但已透過社群媒體公布嫌犯照片，呼籲民眾若認出此人或掌握相關資訊，請立即通報。潘寧頓更提醒居民提高警覺，保持門廊燈常開、手機保持在電量充足狀態。

案發消息傳開後，周邊學校隨即啟動封鎖措施，直到校園確認安全才陸續解除，學生不得搭乘校車返家，必須由家長親自接走。

全美銀行表示將全力配合執法單位調查，並承諾為罹難員工家屬與同事提供協助。