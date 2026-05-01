板橋藍初選揭曉！　鄧凱勛喊「只是開始」：全力守住關鍵一席

▲鄧凱勛。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨新北板橋區市議員初選結果今（1日）出爐，最終由參選人、現任議員周勝考兒子周韋翰，以及「朱家軍」鄧凱勛通過初選。鄧凱勛在臉書上寫下，今天對他來說只是「開始」，接下來的大選，才是真正的挑戰。未來，他一定會用盡全力爭取更多市民好朋友的認同，為國民黨守住這關鍵的一席，也為板橋帶來更多創意與活力，讓板橋、新北的未來更好。

鄧凱勛表示，初選順利過關！謝謝所有板橋市民好朋友的支持！千言萬語都無法表達他對板橋鄉親的感謝，謝謝每一個為他顧電話、說出「唯一支持鄧凱勛」的朋友；也要謝謝所有在路口、市場、公園為他加油、比讚的朋友，因為有大家的支持鼓勵，讓他有更大的決心，一定不能辜負好朋友們的期待。

鄧凱勛也提到，他特別感謝最挺年輕世代的前主席朱立倫，謝謝朱讓他有機會一路在黨中央歷練、用心栽培支持他在板橋參與市議員選舉；謝謝「風向株式會社 」的夥伴、江俊霆、許宇甄、凌濤、韋淳祐、楊智伃、康晉瑜還有很多夥伴的全力相挺，因為有最強的團隊當後盾，讓他能有最好的表現。

鄧凱勛說，謝謝好多重量級前輩的加持，李四川的全力相挺，未來他也會繼續努力成為川伯的最強麥克風手，以及張善政的超人氣推薦、張麗善對在新北的雲林鄉親強力呼籲，還有黃健庭、柯志恩、徐巧芯、羅智強、洪孟楷、陳菁徽、王鴻薇、李彥秀、廖偉翔、葛如鈞、羅廷瑋、游顥等大咖不辭千里來陪他掃街，也謝謝葉元之在他參選一開始就不吝指導。

鄧凱勛也說，也要謝謝周韋翰和陳金華兩位同志，三人一起完成了一場從頭到尾都是君子之爭的初選，讓這場初選別具意義！鄧凱勛沒有豐沛的資源，但絕對有年輕人獨有的拚勁，以及想要為大家服務的決心！今天對他來說只是「開始」，他拿到了代表國民黨出戰的門票，接下來的大選，才是真正的挑戰。未來，他一定會用盡全力爭取更多市民好朋友的認同，為國民黨守住這關鍵的一席，也為板橋帶來更多創意與活力，讓板橋、新北的未來更好。

周韋翰也在臉書寫下，「初選過關，捍衛板橋，初心不變」，非常感謝板橋朋友的支持與信任，民調不是終點，而是責任的開始。每一份期待，都是他繼續向前的力量。他會一步一腳印，扛起責任、守護板橋，不辜負大家的託付。