鄭麗文要川普表態反台獨　沈伯洋：國民黨想改變現狀？

▲立委沈伯洋出席松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文計劃於6月訪美，鄭麗文接受外媒專訪時表示，她已請求與美國總統川普（Donald John Trump）會面，也希望川普表態「反對台灣宣布獨立」，認為此舉有助於與北京建立互信、改善兩岸關係。對此，綠委沈伯洋今（1日）受訪時表示，在野黨主席要做外交行動當然樂觀其成，但不管認為台灣的名稱是什麼，現在就是一個主權獨立國家，那就是台獨，如果鄭麗文要叫任何人反台獨，意思就是國民黨想改變現狀。

鄭麗文4月30日接受彭博新聞專訪時直言，訪美希望拜會的最高層「如果可能的話，當然是川普總統」，她希望這次訪美能傳達兩岸和平穩定的訊息，這樣的意願與可能性，希望可以得到川普總統的認同、支持。也希望川普發言反台獨。

對此，沈伯洋回應，在野黨主席要出國、要做外交行動，當然樂見其成。 但鄭麗文要講台獨，台灣現在是主權獨立的國家，不管認為它的名稱是什麼，只要是一個主權獨立國家，那就是台獨。 如果鄭麗文要叫川普或者任何人反對台獨，意思就是國民黨想要改變現狀。

沈伯洋指出，不管是現在跟國際盟友站在一起，又或是經濟的成長，應該沒有任何人認為這個現狀應該被改變。想要主權獨立被改變，還要到國外去宣傳說主權要被改變，這是一件不可思議的事情。

