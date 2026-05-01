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深圳地鐵2025年巨虧1713億　董事長遭拔...投資房地產「套牢」

▲深圳地鐵,深圳北站。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲深圳北站等待乘車的旅客。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

深圳地鐵集團2025年出現約371.97億元人民幣（約1713億元新台幣）虧損，佔淨資產比例達12.34%，超過10%門檻，同日，該集團也宣佈，董事長辛傑遭解除職務，目前職缺暫未有新的任命。據悉，深圳地鐵近兩年累計虧損已超過706億元（人民幣，下同），從過去擁有豐厚獲利的地鐵公司，轉為虧損規模排名在前。

《每日經濟新聞》報導，4月29日，深圳市地鐵集團有限公司公告，2025年度，公司合併報表範圍內發生虧損約371.97億元，佔上年末淨資產比例為12.34%，超過10%。同日，深圳市地鐵集團有限公司發佈公告稱，根據相關程序，辛傑不再擔任公司董事長。

▲深圳地鐵崗廈北地鐵站高峰時期站內情況。（圖／CFP）

▲深圳地鐵崗廈北地鐵站高峰時期站內情況。（圖／CFP）

公告指出，截至目前，董事長一職仍為空缺，尚未任命接任人選，後續將另行公告。對此，深圳地鐵表示，相關人事異動已經有權機構審議通過，但尚未完成工商變更，且不會對公司日常經營、償債能力及公司治理產生重大不利影響。

公開資訊顯示，深圳地鐵近兩年累計虧損已超過706億元，短短數年內由過去被視為全國最具獲利能力的地鐵公司，轉為虧損規模居前。過去在多數地鐵公司仰賴政府補貼營運的情況下，深圳地鐵還能憑藉自身「造血能力」維持較高獲利。

深圳地鐵獲利模式長期仰賴多元經營，除地鐵投資與營運外，還涵蓋房地產開發、物業管理、酒店與金融業務，其中，房地產為主要獲利來源。

值得注意的是，深圳地鐵自2017年入股萬科集團以來，該公司長期帶來主要收益。2020年至2023年間，來自萬科的利潤佔比均超過90%，成為彌補其他業務虧損的重要來源。

然而，萬科自2024年起業績轉為虧損，2024年虧損487億元，2025年進一步擴大至918億元。由於深圳地鐵持有萬科約27%股份，近兩年已承擔約375億元淨虧損，成為拖累整體業績的重要因素。

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