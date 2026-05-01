百年神緣回家了！辛家保生大帝回鑾興濟宮　重光啟聖再續靈光

▲辛家奉祀百年的保生大帝神尊回鑾祀典興濟宮，象徵信仰回歸祖廟。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一尊守護家族逾百年的神明，回到祂最初的地方，台南市中西區祀典興濟宮於1日上午9時30分，舉行「辛家保生大帝回鑾暨重光啟聖」科儀，適逢保生大帝聖誕千秋，這場跨越百年的信仰回歸，也讓府城再添一段動人的文化篇章。

祀典興濟宮舊稱「頂大道公廟」，創建於明永曆年間，是全台唯一列入官方祀典的保生大帝廟宇，歷史地位深厚。廟方表示，此次回鑾的保生大帝神尊，原由辛家世代迎請奉祀，歷經百年歲月，長年守護家族平安，如今在後代子孫的虔誠心意下，選擇回歸祖廟，象徵信仰的圓滿與延續。

據了解，早年能從興濟宮迎請神尊回家供奉，多為地方仕紳或家境殷實人家。曾任「財團法人台南市大觀音亭興濟宮」董事長的辛文恭，其家中即供奉此尊保生大帝。根據其妹辛水清於《府城的美味時光》書中記載，這尊神明陪伴家族走過世代更迭，不僅是信仰中心，更是情感依歸。

廟方指出，此次特別邀請道壇高功道長主持「重光啟聖」科儀，透過傳統儀式為神尊再啟靈光，使其於祖廟中持續庇佑眾生。整場儀式莊嚴隆重，也象徵一段橫跨百年的神緣，在今日重新接續。



「百年守護，今日回家」，不只是口號，而是一段被時間雕刻過的信念。當香煙再度繚繞於祖廟殿堂，神明回座的那一刻，像是歷史輕輕合上了一頁，也悄悄翻開新的篇章。