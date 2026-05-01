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不爽被搜索！回派出所丟「米酒汽油彈」洩恨　莽男縱火判3年8月

▲桃園市褚姓男子去年12月間凌晨，持米酒罐裝汽油點燃後投擲在普仁派出所旁空地，警方循線查獲褚男到案。（資料照／中壢警分局提供）

▲桃園市褚姓男子去年12月間凌晨，持米酒罐裝汽油點燃後投擲在普仁派出所旁空地，警方循線查獲褚男到案。（資料照／中壢警分局提供

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市褚姓男子不滿先前涉嫌縱火案被警方調查並搜索，竟於去年12月凌晨點燃自製汽油彈，朝普仁派出所旁空地投擲後逃離現場，所幸火勢迅速被撲滅。桃園地院審理時，被告褚男坦承犯行，法官審結依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，判處有期徒刑3年8月，全案還可上訴。

檢警調查，34歲褚男不滿曾被警方普仁派出所調查搜索心生怨恨，去年12月29日凌晨1時20分許，以裝有汽油的玻璃米酒瓶自製汽油彈，前往位於中山東路二段之普仁派出所旁空地，點燃汽油彈後投擲迅速逃離，還好火勢微小被迅速撲滅，警方事後調閱監視器於2小時內在褚男租屋處查獲到案；桃檢偵結依放火燒燬現有人所在建物未遂罪嫌起訴。

▲桃園市褚姓男子持米酒罐裝汽油點燃後投擲在普仁派出所旁空地，警方查獲到案，起出作案用汽油彈布料等證物。（資料照／中壢警分局提供）

▲桃園市褚姓男子持米酒罐裝汽油點燃後投擲在普仁派出所旁空地，警方查獲到案，起出作案用汽油彈布料等證物。（資料照／中壢警分局提供）

桃園地院審理時，被告褚男坦承犯行，法官檢警提供現場照片等卷證，足認犯行堪以認定。法官審酌，被告僅因不滿他案遭警員搜索，一時氣憤難耐，製作汽油彈點燃後朝普仁派出所丟擲，雖無火勢延燒情事，已使點燃之汽油伴隨火花飛濺四射，有危及普仁派出所內不特定多數人生命、身體或財產而致生公共危險之虞，嚴重危害社會治安，且侵害警察機關執行職務之嚴正性，漠視國家法秩序規範；衡量被告坦承犯行，態度尚可，審結依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，判處有期徒刑3年8月，本案仍可上訴。

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