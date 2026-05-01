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大陸 大陸焦點 特派現場

陸導遊講解稱「貓熊花花殘疾」惹眾怒　見警來改口是「唐氏症」　

記者任以芳／綜合報導

近日，大陸 一名導遊在成都大貓熊繁育研究基地帶團，講解中公開稱網紅大貓熊「花花」是殘疾，此番言論瞬間點燃現場遊客與廣大粉絲的怒火，甚至有人報警處理。眼見風波愈演愈烈，四川省中國青年旅行社於今（1）日正式發布致歉聲明，強調對此「嚴重失言」深感自責，並向熱愛花花的公眾鄭重道歉。

綜合陸媒報導，該起事件發生於4月29日下午。一名帶團導遊在解說過程中，對大貓熊「和花」（小名花花）發表了「是殘疾」等錯誤旅遊資訊，現場立刻被遊客糾正。

遊客強調，「花花不是殘疾！」導遊堅持自己沒有說錯，稱「公司電子稿就是這樣寫的」。遊客要求道歉並出示導遊證，被拒絕。在場的遊客立刻報警，民警來後，該導遊又改口稱當時說的是花花患有「唐氏綜合症」。

▲▼ 貓熊、花花、成都 。（圖／翻攝 網易）

▲導遊稱花花殘疾引發遊客報警，四川中青旅發聲明：誠摯向「和花」道歉。（圖／翻攝 網易）

陸媒《極目新聞》報導稱，有多名網友發帖投訴，有導遊詆毀「花花」。其中一名網友指正，去年成都導遊協會已發文，要求導遊講解大熊貓花花相關內容時，務必以官方發佈的訊息為準，不要誤導遊客。

早在這起事件發生前，也有遊客PO把影片上網路，甚至連外網都在流傳，顯示不只一名導遊介紹「花花」殘疾，立刻遭到遊客反駁糾正。

導遊專業素質參差不齊，事件延燒兩天後，四川省中國青年旅行社有限公司在核查通報中指出，發表不當言論的人員為雷某霞，是由該公司錦華分社外聘的帶團人員。

旅行社今1日發聲明坦言，此次事件暴露出分社在經營管理上存在失察失職，對四川文旅形象造成的負面影響深感愧疚。聲明強調，大貓熊是成都最具辨識度的城市名片，花花更是核心組成部分。目前公司正主動對接成華區及成都市文旅主管部門，配合相關調查工作，並承諾將根據調查結果對涉事分社及責任人予以嚴肅處理。

據公開資料，從2021年開始，大熊貓「花花」因呆萌模樣在抖音上火了，相關的話題播放量加起來超過120億次，「大熊貓和花」微博超話的粉絲已超過111萬人。

大貓熊「和花」（花花）出生於2020年7月，是成都大貓熊繁育研究基地的貓熊網紅，也是貓熊界頂級流量女明星。她以慢條斯理的進食方式與溫順不爭的性格，與其他大貓熊形成強烈對比，在社群平台上吸粉無數。

與其他大貓熊相比，花花因獨特的「三角飯糰」體型、天生後肢較短以及行動緩慢而聞名。花花的體型特徵（短腿、短頸、炸毛、圓滾滾）主要來自「家族基因遺傳」，並非健康出問題。其姑奶奶「旦旦」和姥爺「高高」均為短小體型。

根據成都導遊協會之前發佈的貓熊花花官方「專屬」講解詞中介紹，「花花」本名和花，又名成和花，2020年7月4日在成都大貓熊繁育研究基地出生。「花花」以優越的顏值出圈，毛色白亮，矮鼻頭，微笑唇，還有標誌性的倒水滴形黑眼圈，看背影像個三角小糯米團子，辨識度很高。


 

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