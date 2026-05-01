連假回暖高溫衝30度　周日晚鋒面壓境「雨連下3天」

▲勞動節連假各地氣溫回升，降雨趨緩。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱，今天(1日)勞動節連假首日各地溫度回升，降雨趨緩，周日前為晴朗天氣，高溫飆破30度，局部地區午後有雨。周日晚間至下周二有下波鋒面、東北季風和華南雲雨接力，各地有降雨機會，中部以北有較大雨勢。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天東北季風減弱，各地溫度逐漸回升，雲雨帶及水氣也逐漸減少，各地天氣穩定且降雨趨緩；明天到周日白天勞動節連假期間，各地大致為晴朗穩定的天氣，局部地區有午後降雨，周日晚上到下周一將有下波鋒面接近、通過，後續東北季風增強以及華南雲雨區影響，天氣轉趨不穩定。

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今天東北季風減弱，各地大致多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星降雨，中午過後中南部山區也有零星陣雨；東部、宜花因雲量多，高溫約23度，北部則約26度，中南部高溫28到31度，感受溫暖偏熱，今晚及明天清晨各地低溫約20到23度。

▲▼今天天氣及未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢方面，鄭傑仁說明，明後兩天各地多雲到晴，午後各地山區有零星降雨，周日環境轉西南風，大台北、宜蘭午後降雨變多，有局部雷陣雨，周日晚上至下周一因下波鋒面通過，中部以北有較大雨勢，各地有局部陣雨或雷雨，不過鋒面通過時間及雨勢仍有不確定性。

鄭傑仁指出，下周二華南雲雨區東移，各地有降雨機會，梅雨出現機會稍下降，但天氣仍偏向不穩定，下周三雲雨帶離開，東北季風減弱，花東、恆春半島有局部降雨，中南部午後也有局部降雨，整體來說，周日晚上到下周二天氣較不穩定。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，鄭傑仁表示，今天至周日溫度逐日回升，明天轉東南風、周日轉西南風，各地高溫約30度以上，感受悶熱，台東可能有焚風發生機會。

鄭傑仁指出，周日晚間鋒面通過、東北季風增強，北部、東部溫度先下降，中南部下周二因雲雨帶增多、溫度也會下降，下周三、下周四溫度則逐步回升。