美國委內瑞拉時隔7年恢復直航　班機降落卡拉卡斯

▲美國與委內瑞拉恢復直航。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在委內瑞拉左翼領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）被美國推翻近4個月之後，從美國直飛委內瑞拉的班機4月30日降落在委國首都卡拉卡斯（Caracas）。這是時隔7年來第一架美委直航班機，是兩國關係回溫的最新跡象。

首航不到3小時順利落地 消防車噴水慶祝

法新社報導，這班由美國航空子公司恩沃伊航空（Envoy Air）執飛的3599號航班，在當地時間上午10點26分從邁阿密起飛，不到3小時便順利降落卡拉卡斯。

這架班機載著多名赴委內瑞拉與當地政府會面的華盛頓高層官員，也有部分乘客下機便開心拍起自拍照留念。飛機抵達後，兩輛委內瑞拉消防車更在停機坪上噴水慶祝這一歷史時刻。

美國駐委內瑞拉臨時代辦巴瑞特（John Barrett）表示，「今天標誌著華府與卡拉卡斯關係的全新歷史篇章」。

▲美國航空機師拿著委內瑞拉國旗。（圖／達志影像／美聯社）

終於不用再轉機 旅客興奮

對許多旅客來說，這班航班意義非凡。原籍委內瑞拉的旅遊業者帕拉（Isabel Parra）說，她自從2018年來就未曾返鄉，對於這次能直飛回國感到超級興奮，「這幾年都要繞道古拉索（Curacao）、多明尼加（Dominican Republic）或波哥大（Bogota）」。她透露，首航票價為3000美元，但預計隨著航班加開，票價將迅速下滑。

64歲律師富恩特斯（Oscar Fuentes）則是在等候搭機返回邁阿密，不用再從多明尼加轉機，「這真的方便太多了，今晚我終於可以睡在自己的床上」。

美國航空早在1987年就開通委內瑞拉航線，曾是兩國之間載客量最高的航空公司，但在2019年因雙邊關係惡化宣告停飛。值得注意的是，美國國務院仍呼籲公民重新考慮前往委內瑞拉，理由是當地犯罪問題猖獗，但已於今年3月取消全面禁止赴委旅遊的警示。