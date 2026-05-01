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社會 社會焦點 保障人權

喝茫嘴快罵警「老雞皮」　嘉義男慘噴5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）今年1月間酒後鬧事，不僅怒砸安全帽挑釁警員，還出言辱罵三字經、「X你娘老雞皮」、「一堆沒用的東西」，因而當場被逮捕。嘉義地院法官日前審理後，依犯對於依法執行職務公務員施強暴罪，判處阿輝拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲▼警車,警察。（圖／CFP）

▲阿輝酒後鬧事，還與警員發生拉扯衝突。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝今年1月在嘉義縣某民房飲酒鬧事，屋主報警處理，他竟趁警員等待屋主出面說明的空檔，在屋外手持安全帽朝地上猛砸，意圖挑釁，經警員制止才停止。

接著，阿輝看見屋主下樓，竟突然衝入屋內大聲叫囂，還在警員制止過程中，以「X你娘老雞皮」、「X你娘」、「雞X」、「一堆沒用的東西」等言詞辱罵警員。

警員見狀立刻警告阿輝已經涉嫌妨害公務，但他仍不配合，並持續與警員拉扯。因為現場警力無法壓制阿輝，警員只好通報同仁支援，這才終於將人壓制逮捕。不過，其中一名警員在壓制的過程中，遭阿輝拉扯及揮拳，導致眼鏡鏡腳斷裂。

嘉義地院法官認為，阿輝公然以不雅言詞及暴力方式妨害警員執行公務，不僅藐視國家法秩序的規範，也對公務員依法執行職務的威信、尊嚴，造成相當程度的負面影響，考量到他已經坦承犯行，也與警員達成和解，最終依犯對於依法執行職務公務員施強暴罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。

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