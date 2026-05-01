台積電薪水太香「一年抵外面兩年」！他嘆年輕不懂事：想回鍋

▲「護國神山」台積電高薪卻也高壓力。（圖／達志／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電有「護國神山」封號，有前員工後悔表示，自己過去年輕不懂事，在台積電工作2年就離職，如今看到台積薪水實在太香，「做一年抵外面兩年」，因此好奇有沒有人成功回鍋。貼文曝光後，引發科技業網友熱議，不少人直言確實有人回去，但難度很高，通常需要主管願意擔保，甚至還要看當年離職紀錄。

原PO在Dcard科技業板發文「有人回鍋台積成功的嗎」，表示有鑑於台積電薪水太香，做一年抵外面兩年，「之前年輕不懂事，做兩年就跑了」，因此想請問板上網友，有沒有人回鍋成功。

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貼文曝光後，有工程師分享親身經驗，表示自己前工號是8萬的33職等，離職6年多後，又被前老闆找回去，「現在是工號17萬的菜32」；也有人說認識朋友3年前成功回鍋，還有人提到同事最近也回鍋。

不過，多數網友認為有難度，有人指出，想回去還要主管保你，甚至要簽到副理那邊，「除非你背景很硬，或是當年紅人，不然普通人不太可能」；也有人說，若前主管在離職紀錄勾選「永不錄用」，即使有人幫忙找，也可能完全撈不到履歷。

網友留言，「很難回鍋但也不是完全沒機會，基本上要33職等以上的主管當擔保人，或是個人專長對公司有重大貢獻才有可能回去。」「老闆替回鍋的人擔保，除非很熟或能力極度強，否則沒有任何一位副理、部經理願意拿自己前途擔保。」