警查槍逮通緝犯！抄出詭異「紫氣東來」菸彈　男女嗨ㄎㄧㄤ被逮

▲▼鼓山分局查緝槍械時，槓上開花緝獲通緝犯和大批毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山分局日前接獲密報，指稱裕國街一帶有不法分子持槍橫行，恐成治安未爆彈，警方4月28日荷槍實彈發動拂曉出擊，不僅搜出空氣槍，更意外搗破一處毒品招待所，當場逮捕正在狂嗨的通緝犯，並起獲大批惡名昭彰的「紫氣東來」喪屍煙彈，讓這群毒蟲當場氣焰全消，只能乖乖伏法。

據了解，50歲的羅姓男子平日出沒於前鎮、鼓山一帶，被線報指稱隨身帶槍「防身」，引發地方惶恐。警方專案小組跟監多日，28日中午12時許見時機成熟，持搜索票兵分二路發動突襲。第一組幹員衝進羅男前鎮住處，在一片雜物中翻出1把空氣手槍，隨即將他制伏，要他交代槍彈來源。

另一頭搜索裕國街住處的幹員更有「意外驚喜」。警方破門時，室內瀰漫詭異香氣，屋內33歲黃姓男子與38歲邱姓女子神情恍惚。警一查身分，赫然發現黃男竟是逃避牢獄之災的毒品通緝犯。

警方發現桌上散亂著大批毒品咖啡包，包裝還大剌剌印著「紫氣東來」四個字，諷刺至極，清查後發現這批毒品就是被俗稱為「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，這群毒友本想藉「紫氣」保平安，這下全被警察帶回警局「消消火」。

警方在現場共扣得空氣槍1把、卡西酮毒品咖啡包及毒煙彈等贓證物，全案訊後依《毒品危害防制條例》及《社會秩序維護法》送辦，黃男也被解送歸案。