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P圖台電合約騙1.6億！她砸2200萬投資綠電　法院判負責人要吐錢

▲▼為了逮捕詐團，警方向銀行商業千萬現金向詐團炫富。（圖／翻攝自翁伊森）

▲博臣綠電公司吸金詐騙案，其中一名莊姓女投資人損失2200萬，法院判賠1955萬。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

博臣綠電公司號稱開發出D-POWER螺旋式綠能發電設備，負責人陳男向投資客佯稱已經和台電簽約，只要投資一台發電機50萬，每月可獲利2.5萬，一名莊女砸了2200萬投資後，博臣公司因為發不出利潤被抓包，遭起訴判刑。民事部分，莊女說是被P圖的合約欺騙，法院將已給付利潤扣除後，判博臣要賠1955萬。

博臣綠能陳姓負責人與胡姓特助因為吸金1.6億，刑事各遭判刑9年6月、4年。檢方起訴指出，陳男明知沒有跟台電公司簽立再生能源相關契約，也沒有開發出所謂「D-POWER螺旋式綠能發電設備」微水力發電設備，卻對外招開說明會，吸引親友投資。

陳男以一台螺旋式綠能發電設備50萬，每台機器每小時可以發電45度，若投資一台，每月可以固定獲利2.5萬，年報酬率高達13%，需簽訂投資期10年或是20年。結果陳男陸續吸引投資吸金高達1.6億，直到發不出紅利後，遭人檢舉通報。

其中，一名莊女被吸引投資，一口氣就認購44台發電機，砸了2200萬。莊女提起民事告訴，說陳男當時是用Photoshop軟體偽造之台電再生能源電能躉購電費通
知單，損失投資款2200萬；陳男跟胡女因為已經認罪，僅請求扣除已經給付的245萬元。

中院說，陳男等人以年報酬率達13%強調獲利，優於國內活期或定期存款利率甚多，顯然是給付大量利息吸引大眾，足以影響金融秩序，導致莊女投資受損，雙方已不爭執，扣除245萬元已經取得之紅利，判賠1955萬元。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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