「LABUBU冰箱」開賣秒售罄！　黃牛價飆至41萬元…網驚呆了

▲LABUBU冰箱。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

潮玩品牌泡泡瑪特跨界家電市場，引爆搶購熱潮。其首款以LABUBU為主題的冰箱，原價5999元（人民幣，下同，約台幣2.7萬元）於4月30日晚間正式開賣，開售不到1分鐘即全數售罄，隨後更在二級市場出現驚人溢價，目前最高出現9萬元（約台幣41萬元），令網友直呼，「太離譜！」

綜合陸媒報導，此次推出的「THE MONSTERS生活家系列」冷藏箱，共分為Home彩色塗鴉款與House of the Monsters黑白款兩種版本，每款全球限量999台，總量1998台，統一售價5999元。產品主打「兼具冷藏功能的潮玩收藏品」，並附有專屬編號，強調收藏價值。

▲▼LABUBU冰箱開賣秒售罄。（圖／翻攝自微博）

產品於當晚22時在各大電商平台開售後，迅速被搶購一空，京東、天貓等平台頁面隨即顯示「無貨」。官方客服回應，目前尚未確定補貨時間，建議消費者持續關注。數據顯示，開賣前預約人數已超過1.6萬人，供需比高達約8比1，供應嚴重不足也成為「秒殺」主因。

然而，市場熱度隨即蔓延至二手交易平台。在商品尚未發貨前，已有賣家開出8999元轉售價格，溢價約3000元，甚至出現最高9萬元的標價，溢價幅度超過15倍。部分賣家以「門市直供」、「價格只漲不跌」等話術製造稀缺氛圍，吸引投機買家進場。

分析指出，LABUBU作為泡泡瑪特旗下最具人氣的IP之一，貢獻品牌超過三成營收，其過往盲盒隱藏款也曾出現數十倍溢價，讓粉絲對限量商品具有高度增值預期。此外，產品設計採用多層套印工藝還原藝術家龍家升筆觸，搭配立體門把造型，被不少粉絲視為「會製冷的大型公仔」。

有年輕消費者直言，「買的是LABUBU周邊，冰箱只是附加功能」，顯示限量編號與IP認同已成為一種社交象徵。不過，也有網友質疑價格過高，認為產品更像「割韭菜」，市場評價兩極。