　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國正式對非洲53國全面零關稅　連17年保持非洲最大貿易夥伴國

▲▼ 9月4日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際貴賓。 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平與彭麗媛接待參加中非合作論壇北京峰會的非洲各國元首及代表。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中國自今（1）日起對非洲除史瓦帝尼外的53個建交國全面實施零關稅政策，並已連續17年維持非洲最大貿易夥伴地位。該政策從最初的最不發達國家及部分發展中國家開始，全面推進到非洲全域，一方面是中非經貿合作的重要里程碑，另一方面也象徵中國在非洲的經貿地位無可撼動。

▲中國對53個非洲建交國全面實施零關稅，為期兩年。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

▲中國對53個非洲建交國全面實施零關稅，為期兩年。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

《21世紀經濟報導》報導，5月1日起，中國對53個非洲建交國全面實施零關稅的舉措正式生效。這是繼2024年12月1日中方對所有已建交的最不發達國家實施零關稅後的又一重大舉措。至此，中國成為全球首個對所有非洲建交國和所有建交的最不發達國家實現單方面、全覆蓋零關稅待遇的主要經濟體。

數據顯示，中國已連續17年為非洲最大貿易夥伴。2026年第一季，中非貿易額達6465.6億元人民幣，年增23.7%；其中進口年增14.6%，出口年增29%；1至2月對非新增直接投資年增44%。

廣東外語外貿大學非洲研究院院長劉繼森指出，在全球貿易保護主義與單邊主義升溫背景下，中國推動對非全面零關稅，為制度型開放提供確定性，並可能產生外溢效應。

大陸外交部非洲司司長杜曉暉表示，零關稅措施有助擴大非洲對中出口，促進貿易、產業與投資合作，並提升供應鏈韌性與競爭力。

對外經濟貿易大學格魯吉亞研究中心主任王春蕊強調，全面零關稅將降低非洲產品進入中國市場的成本，有利於農產品、礦產品及輕工產品輸入，並促進非洲經濟多元化與產業升級。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
392 1 4415 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
元陽巴士墜谷7死12傷　多人「未繫安全帶遭甩出車外」
快訊／國民黨板橋議員初選出爐
公開3師找比基尼妹脫光喝花酒　教師工會要賠7萬
7月韓星來台陣容太狂！　應援票選開跑
快訊／鴻海遭搜索　處長200萬、協理100萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國正式對非洲53國全面零關稅　連17年保持非洲最大貿易夥伴國

元陽巴士側翻墜谷致7死12傷 多人「未繫安全帶遭甩出車外」

挑戰最香價！宇樹雙臂機器人12萬元帶走　問鼎流水線上最強「螺絲工」

清代科舉作弊有三招　被抓到竟「臉上刺字」懲罰！

當二次元走進廣西　陸青年不遠千里追虛擬歌姬

台團翻車！兩岸旅遊機制持續斷聯　陸委會：有通報海協會未回覆

陸客赴金馬可、本島不行？　陸委會要「穩定性」：小兩會防養套殺

短劇因AI進入冰凍期！爆紅女演員坦承：怕「沒戲拍」不敢挑劇本

呂禮詩被調查！陸委會懷疑「與中共合作」

「樂見」張凌赫赴台交流　陸委會：微博曾發「中國台灣」不影響審查

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

大貨車右轉撞機車！婦胸凹陷肩變形慘死　內輪差奪命畫面曝

營長播「八佰」被記申誡！　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

新北「極樂套房」曝！泰越8辣妹狂吸老司機...海削487萬皮肉錢

中國正式對非洲53國全面零關稅　連17年保持非洲最大貿易夥伴國

元陽巴士側翻墜谷致7死12傷 多人「未繫安全帶遭甩出車外」

挑戰最香價！宇樹雙臂機器人12萬元帶走　問鼎流水線上最強「螺絲工」

清代科舉作弊有三招　被抓到竟「臉上刺字」懲罰！

當二次元走進廣西　陸青年不遠千里追虛擬歌姬

台團翻車！兩岸旅遊機制持續斷聯　陸委會：有通報海協會未回覆

陸客赴金馬可、本島不行？　陸委會要「穩定性」：小兩會防養套殺

短劇因AI進入冰凍期！爆紅女演員坦承：怕「沒戲拍」不敢挑劇本

呂禮詩被調查！陸委會懷疑「與中共合作」

「樂見」張凌赫赴台交流　陸委會：微博曾發「中國台灣」不影響審查

美國委內瑞拉時隔7年恢復直航　班機降落卡拉卡斯

藥膏噴滿手！網瘋傳「拉開管尾」洩壓神解　醫急喊：拜託不要

北韓年輕礦工也瘋MBTI！數十人偷看韓劇　遭流放「死亡礦坑」

韻驊共享辦公室滿2週年　推AI實戰活動、中小企業也能用AI提升效率

百年神緣回家了！辛家保生大帝回鑾興濟宮　重光啟聖再續靈光

警查槍逮通緝犯！抄出詭異「紫氣東來」菸彈　男女嗨ㄎㄧㄤ被逮

P圖台電合約騙1.6億！她砸2200萬投資綠電　法院判負責人要吐錢

中國正式對非洲53國全面零關稅　連17年保持非洲最大貿易夥伴國

他帶愛人租房竟狂毆房仲「頸手受傷」　醋男：他偷看我女友

平日住台南飯店買一送一　連住「第3晚免費」再抽吃到飽

舒華黑色深V現身台北101　美到粉絲激動吼：太漂亮了！

大陸熱門新聞

AI崛起！短劇爆紅女演員透露「沒戲拍」

員工「上班吃早餐」竟遭開除

清代科舉作弊有三招　被抓到竟「臉上刺字」懲罰！

陸委會：張凌赫微博曾發「中國台灣」不影響審查

呂禮詩被調查！陸委會懷疑「與中共合作」

中國5/1起對非實施零關稅

當二次元走進廣西　陸青年不遠千里追虛擬歌姬

5度換搭擋！陳芋汐霸凌風波後首次受訪

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

挑戰最香價！宇樹雙臂機器人12萬元帶走 問鼎流水線上最強「螺絲工」

台團翻車兩岸持續斷聯　陸委會：通報海協會未回覆

咖啡大賽台灣遭改名Taipei　梁文傑：應問鄭麗文

元陽巴士墜谷致7死12傷 多人遭甩出車外

陸生繁星上台大沒身分讀？　陸委會：個案開例不公平

更多熱門

相關新聞

美國花生「僅占進口1%」加工用居多　主要競爭對手非台灣花生

美國花生「僅占進口1%」加工用居多　主要競爭對手非台灣花生

美國花生未來將以零關稅優勢進口台灣，雲林張家已在地方傳播將滅農。民進黨今（29日）回應，「帶殼花生」一定是台灣的，美國進口的則是「脫殼花生」，是要拿來加工，且美國花生在台市占率僅占「進口花生」1%，美國花生零關稅後，會去競爭的，是來自印度、阿根廷、巴西的進口花生。而國產花生一直都占台灣市場75%，農業部也備好300億元「農安基金」因應。

陸嗆中華民國總統不存在　鄭麗文：因為賴清德不見我

陸嗆中華民國總統不存在　鄭麗文：因為賴清德不見我

美花生零關稅進口恐衝擊台花生農　陳駿季：是好機會做產業轉型

美花生零關稅進口恐衝擊台花生農　陳駿季：是好機會做產業轉型

美教授讚鄭麗文應得諾貝爾和平獎　真實身分曝光

美教授讚鄭麗文應得諾貝爾和平獎　真實身分曝光

川普見習近平支持兩岸和統？　鄭麗文這樣說

川普見習近平支持兩岸和統？　鄭麗文這樣說

關鍵字：

中非合作零關稅貿易增長經濟升級習近平

讀者迴響

熱門新聞

主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS

新北「極樂套房」曝光　泰越8辣妹狂吸老司機

林逸欣揭爸爸「皮夾的秘密」網哭：不敢想像多痛

謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

蔡阿嘎合體「千年一遇神乳」：活著真好　女優嬌喊期待

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

孫德榮突中風腦血栓緊急送醫！「虛弱躺病床照」曝光

60天大限前收手　美政府：伊朗敵對行動結束

男網友稱女警「自催油門」才倒地　網友炎上肉搜

三星4奈米良率破80％！IBM、百度大舉下單

今年首波「梅雨季」要來了！　中部以北「降溫雷雨」時間曝

發燒幾天…4歲弟進ICU「沒再回來」　醫：大腦被兇猛摧毀

鴻海土城廠區被搜索「公司重訊回應」

更多

最夯影音

更多
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」
外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面