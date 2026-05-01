中國正式對非洲53國全面零關稅　連17年保持非洲最大貿易夥伴國

▲習近平與彭麗媛接待參加中非合作論壇北京峰會的非洲各國元首及代表。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中國自今（1）日起對非洲除史瓦帝尼外的53個建交國全面實施零關稅政策，並已連續17年維持非洲最大貿易夥伴地位。該政策從最初的最不發達國家及部分發展中國家開始，全面推進到非洲全域，一方面是中非經貿合作的重要里程碑，另一方面也象徵中國在非洲的經貿地位無可撼動。

▲中國對53個非洲建交國全面實施零關稅，為期兩年。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

《21世紀經濟報導》報導，5月1日起，中國對53個非洲建交國全面實施零關稅的舉措正式生效。這是繼2024年12月1日中方對所有已建交的最不發達國家實施零關稅後的又一重大舉措。至此，中國成為全球首個對所有非洲建交國和所有建交的最不發達國家實現單方面、全覆蓋零關稅待遇的主要經濟體。

數據顯示，中國已連續17年為非洲最大貿易夥伴。2026年第一季，中非貿易額達6465.6億元人民幣，年增23.7%；其中進口年增14.6%，出口年增29%；1至2月對非新增直接投資年增44%。

廣東外語外貿大學非洲研究院院長劉繼森指出，在全球貿易保護主義與單邊主義升溫背景下，中國推動對非全面零關稅，為制度型開放提供確定性，並可能產生外溢效應。

大陸外交部非洲司司長杜曉暉表示，零關稅措施有助擴大非洲對中出口，促進貿易、產業與投資合作，並提升供應鏈韌性與競爭力。

對外經濟貿易大學格魯吉亞研究中心主任王春蕊強調，全面零關稅將降低非洲產品進入中國市場的成本，有利於農產品、礦產品及輕工產品輸入，並促進非洲經濟多元化與產業升級。