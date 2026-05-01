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內湖737「豬大郎」漲價了！　一票人哀號：懷念3支100

內湖737「豬大郎」漲價了！豬血糕45→50元　公告曝原因掀網哀號

▲台北市內湖737商圈人氣美食豬大郎，5月1日起再調漲售價，一支由45元漲至50元。（民眾提供）

文／鏡週刊

台北市內湖737商圈人氣美食「豬大郎豬血糕」，以超過20公分巨無霸豬血糕為特色爆紅，但店家宣布今（1日）起調漲價格，一支由45元變成50元，消息一出引發在地社團熱議，不少網友感嘆漲的速度也太快了，「懷念3支100」、「開始覺得連豬血糕我也快吃不起了」；但有人認為，比起其他夜市豬血糕，這個價格還是很佛心。

因應原物料等成本　5/1起調漲

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一名網友近日在「我是內湖人」臉書社團貼出豬大郎豬血糕店家公告，內容提到「因應原物料及營運成本不斷上漲，為維持良好的服務品質，自5月1日起，豬血糕一支調漲為50元。」店家也向顧客說聲抱歉，「造成不便，請您見諒，也請您繼續給予愛護與支持。」

兩年漲2次　客人嘆「懷念3支100」

由於該店家兩年內由40元漲至45元，如今來到50元，公告一出，引發網友不同反應，有些人覺得漲太凶了，且似乎也有縮水的情形，「我2009 年開始吃，那時候25元」、「懷念3支100」、「40-45-50漲的速度也太快了」、「開始覺得連豬血糕我也快吃不起了」、「都已經變細變小支了還要漲價」、「漲好多喔，以前經過會買兩支，之後應該只會買一支」。

仍有支持者　直言還是很佛心

不過，也有不少網友力挺店家，直指還是高CP值的銅板美食，「50也還可以啦，很好吃」、「其他地方50也吃不到這好吃又大的豬血糕」、「這家豬血糕就算50元還是很佛，跟其他夜市比起來，真的很大一支，口感很Q，不會有那種蒸太久的軟爛感，重點味道超讚」。

據了解，豬大郎豬血糕創始店是台北市內湖737商圈內的小攤販，憑著超過20公分巨無霸的豬血糕，搭配獨門甘甜醬汁，以及濃郁花生粉和香菜，曾經是超人氣排隊美食，也因為爆紅，豬大郎發展成加盟體系，各地都可以見到連鎖攤位。


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