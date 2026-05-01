教師工會踢爆老師脫光喝花酒！裸照沒馬賽克侵犯隱私　要賠7萬

▲高雄3男師被教師工會踢爆找比基尼辣妹喝花酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市教師會理事長于居正踢爆某高職教師與比基尼辣妹飲酒作樂，甚至脫衣狂歡，還公布照片痛批敗壞師道。不過踢爆行動卻踩到紅線，遭當事教師提告，法院認定曝光「裸體清晰照」已侵犯當事人的隱私，判于男須賠償對方7萬元。

于居正於2024年6月27日召開記者會，指控施姓教師在校外進出有女陪侍的聲色場所，並當場公布3張照片。畫面中，施男在餐廳包廂內赤裸上半身、僅穿內褲，與多名穿著比基尼的女子近距離互動，畫面相當火辣。教師會事後更在官網電子報加碼爆料，直指施男是「薪水小偷」、「毛手毛腳」，甚至痛批「不配為人師表」。

▲高雄市教師職業工會理事長于居正怒批3名男師不配繼續擔任教職。（圖／記者許宥孺翻攝）

施姓教師氣炸反擊，強調該聚會是在包廂內的私人活動，對於空間與穿著本就有合理隱私期待，且教師工會的電子報內容嚴重損害名譽，因此向于男提告求償30萬元。

案件審理時，于居正辯稱，照片來自公開臉書帳號，且教師出入不當場所，涉及教育形象，屬於公益揭弊與評論，並無違法。

▲高雄3男師被教師工會踢爆找比基尼辣妹喝花酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過法官認定，雖然施男在聚會中自願脫衣，隱私期待確實降低，且照片內容未達猥褻程度，但于男在公開資料時，對其他人臉部都有打馬賽克，卻獨獨保留施男清晰裸露畫面，明顯超出揭弊必要範圍。法官認為，若僅為證明有飲酒聚會，無須曝光其裸身樣貌，此舉已構成隱私權侵害。

此外，電子報指控施男性騷擾實習老師、是「薪水小偷」等內容，法院也認定查證不足。于男僅依一名畢業生私訊即發布指控，未進一步查核或讓當事人說明，已違反合理查證義務，損害名譽，最終法院判定，隱私權侵害部分判賠5萬元，名譽權侵害判賠2萬元，合計7萬元，全案可上訴。