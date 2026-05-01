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萌翻城市記憶！巷仔Niau新款開賣　3大場景一次收藏台南日常

▲「巷仔Niau」第二波公仔登場，以台南孔廟等文化場域為設計靈感。（記者林東良翻攝，下同）

▲「巷仔Niau」第二波公仔登場，以台南孔廟等文化場域為設計靈感。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


2025年掀起收藏熱潮的「巷仔Niau」城市系列微型公仔，再度回歸！台南市文化局宣布，第二波全新系列將於5月2日正式開賣，以更細膩的視角描繪城市風景，延續「把城市帶回家」的創意理念，讓民眾在掌心之中，也能感受台南的文化溫度。

▲「巷仔Niau」第二波公仔登場，以台南孔廟等文化場域為設計靈感。（記者林東良翻攝，下同）

本次推出的三款新作，選擇以台南孔廟、西市場及總爺藝文中心為靈感主軸，透過角色轉化與場景再詮釋，讓「巷仔Niau」展現不同風貌與故事感。孔廟款中，貓咪神情專注閱讀，呼應書香氛圍；西市場款則提著經典茄芷袋穿梭其中，呈現台南庶民生活的日常節奏；而總爺藝文中心款，則以懷抱文旦的撒嬌姿態，為整體系列增添溫暖與療癒感。

▲「巷仔Niau」第二波公仔登場，以台南孔廟等文化場域為設計靈感。（記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，本波公仔將採為期一年的常態販售模式，讓收藏不再是搶快競賽，而是一場可以慢慢參與的文化旅程。為維持購買公平性，開賣首月將實施每人限購2隻措施，避免過度集中購買影響其他民眾權益；若商品短暫售罄，也會進行補貨再上架，確保粉絲能順利入手。

此外，本系列同步於多個文化據點販售，包括愛國婦人會館、台南孔廟及總爺藝文中心等地，讓收藏行動不只是購買，更成為一段實地走訪城市的過程。

▲「巷仔Niau」第二波公仔登場，以台南孔廟等文化場域為設計靈感。（記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，未來將持續依循城市發展脈絡，推出更多「巷仔Niau」主題作品，透過可愛親切的角色設計，轉譯台南深厚的人文底蘊，讓文化不再只是歷史記憶，而是能被帶回家、被日常擁抱的生活風景。相關資訊可至Facebook「藝遊台南」粉絲專頁查詢。

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