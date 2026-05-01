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元陽巴士側翻墜谷致7死12傷 多人「未繫安全帶遭甩出車外」

▲小巴士側翻墜谷。（圖／翻攝自微博）

▲小巴士側翻墜谷。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

雲南紅河州元陽縣30日上午發生重大小巴士側翻事故，一輛鄉村班車行經臨崖路段時失控翻覆墜谷，造成嚴重死傷。整起事故共釀成7人死亡、12人受傷。知情人士指出，事發當下，多名乘客因未繫安全帶，導致車輛翻覆時，被甩出車外。

據《上游新聞》報導，事故發生於4月30日上午，涉事車輛為往返馬街鄉至元陽縣城的客運班車，核載19人、實載19人，行經一處臨崖大橋附近時失控側翻，隨後墜入深谷。初步統計，2人當場死亡、17人送醫，其中5名重傷者經搶救無效身亡，最終確認7死12傷。

知情人士指出，事故路段位於哀牢山南麓，屬典型高山盤山公路，落差超過2000公尺，彎道密集、坡度陡峭，部分路段甚至緊鄰懸崖且缺乏護欄，遇雨天更容易打滑。當地居民透露，該路段早在2020年就曾發生吊車翻覆事故，一直被視為高風險區域。

現場畫面顯示，客車翻落橋下深谷，車體嚴重變形，多名乘客倒臥地面。倖存者與目擊者表示，事發時車輛過彎速度偏快，導致失控翻覆，是事故可能原因之一。

此外，傷亡擴大的原因也逐漸浮現。有消息指出，多數乘客當時未繫安全帶，側翻瞬間有人被甩出車外或遭車內擠壓，造成更嚴重傷害；另有資料顯示，涉事車輛雖未超載，但存在例行檢修逾期問題，安全性能受到質疑。

關於駕駛身分，當地村民透露，司機為40歲左右的本地人，駕駛經驗尚未進一步確認。事故發生後，元陽縣立即啟動應急機制，公安、消防、醫療與交通等部門迅速到場展開救援與善後處理。省、州層級也已派出專家小組赴現場指導傷者救治。

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