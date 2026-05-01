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酒瓶爆頭店員！法官3度拒押要她找檢察官報到　上級打臉發回更裁

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲法官要犯嫌每周找檢察官報到惹議 。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄李姓女子涉嫌酒後痛毆超商店員，還涉嫌毀損，高雄地檢署聲請羈押卻屢遭打回，承審的陳姓女法官不僅三度放人，還祭出「責付檢察官」的怪招，要求李女每週固定到檢察官辦公室報到，讓雄檢氣炸，直呼制度遭扭曲，決定第3度提起抗告，而高雄高分院也火速撤銷原裁定，再度發回高雄地院重新裁定。

案件源於今年2月，李女酒後在超商內情緒失控，拿貨架上的酒瓶往女店員頭部砸，並作勢對路人攻擊，經酒測酒測值高達0.64 毫克/公升。高雄地檢署偵結起訴，認為李女曾多次遭通緝，且在2023年12月也曾拔取超商前旗桿打人而被判刑，加上李女獨居、沒工作，和家人無密切聯繫，也沒有手機可連絡，有逃亡、再犯之虞，移審法院時建請續押。李女也在審理程序當庭稱表示「在美國還有人拿槍去掃射超商，我的行為根本不算什麼，我根本不是犯罪」，認為都是店家找她麻煩，也讓檢方認為她無病識感且毫無反省，再犯可能性極高。

沒想到陳姓法官接案後不同意羈押，直接放人，檢方不服提起抗告成功，但案件發回後，法官再次放人，檢方第二度抗告又成功，但高雄地院法官重新裁定時依然決定不收押，甚至做出驚人裁定，要求李女每週三下午2時30分，親自到檢察官辦公室報到。

這項裁定一出，立刻在司法圈引發熱議，雄檢內部更是群情激憤，有檢察官直言，公訴檢察官依法抗告，竟反被法院要求「親自盯人」，形同把監督責任轉嫁個人，根本荒謬至極。也有律師質疑，地檢署辦公室設有門禁，一般民眾不得隨意進出，若法警阻擋被告，法院要如何強制執行？萬一發生衝突甚至攻擊事件，責任歸屬更難釐清。

不過，也有不同聲音指出，李女涉犯的傷害及毀損罪屬輕罪，且偵查期間曾遭羈押，若法院再續押，恐出現羈押期間超過未來可能刑度的情形，衍生國賠問題，法官不押人亦非全無考量。

面對爭議，高雄地檢署力挺承辦檢察官，決定第三度提起抗告，雄檢強調，李女行為顯示具高度不穩定性，存在公共安全風險，法院以「責付」方式取代羈押替代手段，卻未充分評估法律依據、執行可行性及風險控管，恐讓被害人與社會再次暴露於危險之中。

而高雄高分院迅速作出回應，認為原審停止羈押理由為考量「李女表示了解應就其狀況固定治療」、「遭執行羈押迄今，已有相當時日，歷經偵查及審理程序後，當因此知所警惕」、「比例原則」等，因而認為羈押的必要性已降低，然而李女既曾有妨害公務、公共危險(不能安全駕駛交通危險罪)、傷害等前科，且在本案否認犯行，更不見她的精神狀態、飲酒產生的攻擊行為有改善，認為原審應再合理說明為何僅限制李女住居，就能讓她不再犯，將原裁定撤銷，發回高雄地院審理。

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