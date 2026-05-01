飛關西機場！他尬曝「忘記託運行李」大票爆共鳴：完全沒發現

▲關西機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛飛日本，大多都會帶大行李箱去大買特買。就有網友表示，他飛到關西機場後，一行人直接走出去，忘記領托運行李。一求助發現，旁邊有個外國人也忘記，「他有三件行李耶！難道這是什麼關西機場的都市傳說嗎？」沒想到貼文曝光後，一票網友也狂點頭，直呼關西機場動線太順，真的很容易一路被引導出去。

原PO在Threads發文表示，「我們剛剛直接走出關西機場，忘記領託運行李了」，並在留言處補充後續，返回櫃台後，對方請他們到稅關，再請人帶他們進去領行李。讓他覺得最好笑的是，還有一個外國人也忘記領行李，重點是對方有三件行李，「難道這是什麼關西機場的都市傳說嗎？」

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每年出國3次 他自嘲「犯低級錯誤」：覺得很誇張

原PO也透露，當時機場人員一直指引方向，他們也就跟著走，「根本沒看到行李轉盤啊啊啊啊啊」，事後也自嘲每年出國3次，居然還會犯這種低級錯誤。他還笑說，自己原本很怕行李被拿錯，還特地把座位劃得很前面，沒想到最後竟然是自己根本忘了領行李。

貼文曝光後，釣出一票過來人勾起尷尬回憶，「從第二航廈走出去，完全沒發現沒拿行李直接過海關+1」、「我今年2月搭樂桃到關西二航廈…差最後20米就出關（我也是忘了領行李」、「上上禮拜幹過哈哈哈！只能說引導太順」、「我也經歷過這件事，我跟男友雙手空空走出大門，轉頭發現領行李的已經過了，求助地勤放我去進去拿行李，地標：關西機場。」

還有網友說，「我之前一月份也跟你一樣，然後也不是只有我一個人，是一堆人都直接出去了，然後整隊人再讓海關職員帶我們回去領行李，場面尷尬又好笑。」「我有一次也是，要出關的時候工作人員還說沒有行李喔，別忘了。我還很酷地搖頭，結果超狼狽跑回去，工作人員說：就說別忘了吧，還跟我搖頭。」