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5年來首度！　英國恐怖威脅上調至「嚴重」

▲▼ 英國警察。（圖／達志影像／newscom）

▲圖為英國武裝警察。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

英國恐怖威脅級別5年來首度調升，當局宣布從原本的警戒等級「明確」（substantial）上調一級至第2高的「嚴重」（severe），這也意味著未來6個月內發生攻擊的可能性極高。在英國政府針對全境調整安全威脅警示之前，倫敦北部29日發生2名猶太男子遭刺傷事件，當局已將此案正式定調為恐怖攻擊事件。

警戒升至第2高　未來半年極可能發生攻擊

天空新聞等報導，在倫敦北部2名猶太男子被刺傷之後，英國政府調升恐怖威脅級別，並告知民眾保持警惕，但無須驚慌。英國恐怖威脅級別總計分為5級，「嚴重」級別是其中第2高的級別，僅次於「危急」（critical）。

根據英國內政部的說法，29日恐攻事件並非唯一調升全國警戒的原因。反恐警務負責人泰勒（Laurence Taylor）4月30日表示，英國國內的恐怖威脅已持續升高一段時間，原因包括伊斯蘭極端主義和極右翼恐怖主義等。

2猶太男遭刺定調恐攻事件　嫌犯背景曝光

在29日恐攻事件中，34歲男子蘭德（Shilome Rand）與76歲男子沙因（Moshe Shine）在高德斯格林遭人持刀攻擊，兩人隨後被送醫治療。警方逮捕出生於索馬利亞的45歲英籍男子蘇萊曼（Essa Suleiman）。

蘇萊曼曾在2008年因刺傷一名警察及他的狗入獄服刑。根據倫敦警方，蘇萊曼有重度暴力及精神病史，早在2020年就被列入英國反恐防制計畫觀察名單中，不過後來宣告結案。

伊朗否認涉及英國暴力活動或事件

伊朗駐英大使館4月30日發布聲明，否認德黑蘭涉及在英國境內進行暴力活動或事件，斥相關指控毫無根據，並稱這些指控缺乏可信證據。大使館更稱，此前已針對可能發生的「假旗」（false flag）行動向英國當局提出警告。

大使館的回應是針對英國首相施凱爾的表態而來。施凱爾在視察期間遭到民眾抗議，他堅稱政府需要「更強大的權力，來對抗伊朗等國家帶來的惡意威脅」。

反恐警方一直在調查伊朗代理勢力是否涉及近期一連串針對倫敦猶太場所的攻擊事件，相關事件包括一連串針對猶太建築和場所的縱火攻擊。

與此同時，警方也正在評估是否應禁止即將舉行的挺巴勒斯坦遊行。反戰聯盟（Stop the War Coalition）計劃5月16日在倫敦舉行大規模示威，紀念「災難日」（Nakba Day），悼念 1948 年以色列建國期間流離失所的巴勒斯坦人。

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