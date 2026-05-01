醉男上廁所自摔「理智斷線咬警一口」　下場被判4個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）因飲酒滋事，遭到警方管束，但他在上廁所途中不小心自摔，竟趁警員幫忙攙扶時，張嘴咬傷警員的手肘。台南地院法官日前審理後，依犯妨害公務執行罪，判處阿榮有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿榮在上廁所途中自摔，一氣之下竟咬了警員一口。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2025年6月在台南市某宮廟前飲酒滋事，因而被獲報到場的警員帶回派出所調查，但他在調查過程中拒不配合，還大聲喧嘩，進而遭到管束。

接著，阿榮想去上廁所，卻在途中不慎自己摔倒，警員見狀上前幫忙將人拉起，他卻突然張嘴咬傷警員的右手肘，反而給自己再添一罪。

台南地院法官表示，經查，阿榮有傷害、家暴等前科，卻不知悔改，竟在警員依法執行職務時，咬傷警員，不僅藐視國家公權力，也傷害到公務員的執法尊嚴，影響警察機關執行職務的嚴正性，可見他的法治觀念淡薄。

最終，法官考量到阿榮在犯後接受警詢及偵查時，均否認妨害公務，直到進入法院審理程序才坦承犯行，於是依犯妨害公務執行罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。全案仍可上訴。

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