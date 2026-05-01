一堆成年人不會吞藥　急診醫「出1大招」：下次突然學會了

▲很多人不會吞藥丸。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名國中生母親因不滿藥師未即時協助兒子將藥丸磨粉，憤而在網路發文公審，指控醫師嘲笑其子不會吞藥，引發熱議。粉專「超級白急診醫師」也分享，不會吞藥的人其實不少，從國中生到成年人都可能遇到類似狀況，也曾因為磨藥跟病人有爭執，最後改開需全額自費的小兒藥水，沒想到病人下次就能吞藥丸了。

粉專「超級白急診醫師」發文，外界可能以為不會吞藥多半發生在年紀較小的孩子身上，但實際上，他看診時也碰過不少國中生仍無法順利吞藥，甚至也有成年人不會吞藥；由於他服務的醫院不提供磨藥服務，若遇到患者或家屬要求協助磨藥，就容易有爭執。

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改開自費藥水 病患下次就會吞藥

急診醫師分享某次讓他印象深刻的案例，病患是一名國中生，當時他提醒家長，孩子年紀已經不小，可以開始練習吞藥，不過家長並不接受，還反問「他就不會吞，噎到你要負責嗎？」

面對家屬態度強硬，他沒有繼續爭辯，為病人開立自費的小兒用藥水，「不知道是光喝藥水就喝飽了，還是太難喝，下次他就突然會吞藥丸了喔。」

貼文一出，網友笑翻，「自費不一定能治百病，但多少能治八成」、「其實我也是到成年後才慢慢學會吞藥丸，自己咬碎一點吞，不然就是買磨藥器來磨，學不會吞藥沒關係，重點是要學會解決問題」、「這年頭不會吞藥都要醫師負責了喔，什麼魔幻的世界」、「自費後大概有8成家長就會教如何吞藥了」。