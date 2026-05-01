泰4歲童「抱玩偶上車」等媽媽　受困數小時悶死

▲泰國一名4歲女童受困車內死亡。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

泰國孔敬府（Khon Kaen）發生一起令人心碎的悲劇。一名4歲女童因滿心期待要跟媽媽出門旅遊，獨自帶著玩偶先行跑進車內等待，不料當時天氣酷熱，加上車內空間封閉缺氧，等到母親發現時，女童已全身發燙、嘴唇發紫，經搶救後仍不幸死亡。

承諾「晚點帶妳去玩」 媽再次開車門驚見遺體

根據Thairath News報導，這起事件發生在4月28日下午2時30分。孔敬府警方接獲報案，指稱內城社區（Tambon Nai Mueang）一輛轎車內有女童死亡。警方抵達現場時，看見34歲的母親神情哀戚，身旁停著一輛香檳金色的轎車，而她年僅4歲的女兒已躺在車內氣絕多時。

母親悲痛表示，當天她將車停好後，曾告訴女兒「待會要帶妳去玩」，但當時還沒打算立刻出發，隨後便獨自走回另一處住宅休息。當時她以為女兒已經跟著奶奶去玩了，完全沒想到孩子竟獨自待在車內，直到她再度回到車邊準備開車時，才發現女兒動也不動地躺在裡面。

監視器還原過程：女童抱著玩偶獨自上車

孔敬府警察局局長約薩瓦（Yotsawat Kaosubthani）指出，經調閱監視器畫面發現，該名女童當時獨自走向轎車，並從駕駛座後方的車門上車，隨後自行關上門。由於女童年幼，受困在車內長達數小時，加上當地天氣極度炎熱，車內氧氣耗盡，導致她最終窒息身亡。

奶奶目睹孫女「嘴唇發紫」 心碎：她還拿著要還我的玩偶

女童的奶奶在接受訪問時泣不成聲。她表示平時都由她照顧孫女，當天早上孫女還興奮地說要跟媽媽去玩，出門前還向她借了一個玩偶，並天真地約定「玩完回來就還給奶奶」。

奶奶回憶，當時她正忙著清洗孫女的奶瓶和常用的小毯子，沒注意到孩子走去車上。直到上午11時睡午覺時間沒看到人，全家人著急尋找，直到中午12時左右，才看到女兒（女童母親）將孫女從車內抱出。

「當時孩子全身發燙、沒有意識，嘴唇都發紫了。」奶奶心碎表示，全家人立刻進行心肺復甦術（CPR）搶救，孫女在過程中曾一度緊抓著她的手，但最終還是沒了氣息。她悲痛地說，這起慘劇完全是因為一時疏忽所造成，希望家人的慘痛經歷能成為社會大眾的教訓。

目前警方已完成初步調查，將在對家屬完成筆錄後，將女童遺體交還家人辦理後事。