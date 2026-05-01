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Bolt「恐退出泰國」！4個月爆2193起違規　政府擬不續發執照

▲▼Bolt恐被踢出泰國！4個月爆2193起違規　政府考慮不續發執照。（圖／翻攝自Thairath）

▲泰國政府要求Bolt限期改善，否則將不續發營業執照。（圖／翻攝自Thairath）

記者王佩翊／編譯

泰國陸路交通部（DLT）29日發出強硬警告，由於Bolt自年初以來已涉及超過2193起違法案件，嚴重威脅乘客安全，如果該平台無法在5月11日營業執照到期前拿出具體的改善方案，泰國政府將拒絕續發營業執照，屆時Bolt恐被迫退出泰國市場。

違法數據驚人！Bolt占全泰國1/3投訴案

根據The Thaiger報導，陸路交通部總幹事索拉蓬（Sorapong Paitoonpong）29日表示，今年1月至今，泰國當局已針對6776起網路叫車平台違規事件採取法律行動，其中Bolt就佔了2193起，比例高達3分之1。

儘管泰國政府先前已給予緩衝期，要求依規定將司機納入電子交易開發局（ETDA）的監管系統，但違規情況依舊猖獗。

「叫車變跳車」驚魂！揭露司機盜帳號黑暗面

一名年輕女乘客4月23日在曼谷搭乘Bolt摩托車返家，未料司機抵達目的地後竟拒絕停車，反而加速駛離。女子在驚恐之下，被迫跳車逃命。

警方調查發現，該名司機根本沒有營業執照，車輛未經登記，且最令人心驚的是，他竟然是使用「他人的帳號」在平台接單。索拉蓬痛批，Bolt這種監督機制完全失靈的狀況「絕不能接受」，已對司機、車主及平台方同步提起刑事訴訟。

除了曼谷的跳車案，Bolt的安全紀錄早已亮紅燈。今年2月在芭達雅，也曾有影片拍到一名Bolt司機公然在街頭毆打並飛踢一名外籍男性遊客，嚴重影響泰國的觀光形象。

5月11日生死關頭！官方呼籲：改搭合法車輛

Bolt目前的營業執照將於5月11日到期。陸路交通部明確表示，若該公司無法證明其在「安全標準」、「透明度」及「司機監管」上有顯著進步，屆時將撤銷續約。索拉蓬強調，「如果執照被撤銷，我們將立即告知大眾。」

泰國當局同時呼籲民眾與遊客，為了自身生命財產安全，應優先選擇符合法律規定、司機身分透明的叫車平台，避免搭乘不合規的車輛。

 
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