五一連假車潮爆量！屏東台1線啟動調撥車道　空拍機全程盯場

▲台1線水底寮調撥車道啟動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

五一連假首日，湧現南下旅遊車潮，通往屏東縣東港、墾丁路段一早即出現壅塞。警方啟動台1線水底寮調撥車道，並結合空拍機與智慧號誌即時監控與疏導，有效紓解車流壓力，力拚讓民眾在連假出遊高峰中仍能順暢、安全抵達目的地。

五一勞動節連續假期今（1）日正式展開，受「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」即將開幕及旅遊人潮帶動影響，屏鵝公路南下路段自清晨起便湧現大量車流，前往東港、恆春、墾丁及台東方向的車輛明顯增加。

屏東縣政府警察局即時掌握路況，經評估車流量與道路容量後，於上午8時26分起在台1線水底寮至內獅路段啟動南下調撥車道，全力加速疏導車潮，提升行車效率。

這次勤務導入「情境管理」模式，結合智慧號誌控制系統、現場警力指揮與空拍機高空監控，從多面向掌握交通狀況。空拍機可即時觀測車流回堵長度與瓶頸位置，補足地面視角不足，使指揮調度更精準，讓疏導措施發揮最大效益。

除主要幹道外，警方也針對熱門景點加強部署，包括東港華僑市場、萬巒豬腳街及勝利星村等地，將強化停車引導與交通管制。另恆春分局於今晚18時至22時在墾丁大街實施人車分流，改為行人徒步區，車輛須改道大灣路通行，以維護觀光品質與安全。

警方提醒，行經調撥車道路段務必遵循標誌與員警指揮，切勿違規變換車道；建議民眾提前查詢路況、避開尖峰時段，並善用替代道路與合法停車空間。長途駕駛亦應避免疲勞上路，確保行車安全。

警察局長甘炎民表示，連假期間已完成整體交通疏導規劃，將持續透過科技與警力調度雙軌並行，守護民眾順利出遊與平安返家。