逆風126公里！潮州潮南國小畢業騎行　用汗水寫下最難忘一課

▲潮南國小畢業騎行。（圖／潮南國小提供）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮潮南國小六年級生挑戰恆春半島126公里單車騎行，在烈日與強勁落山風中完成「逆風行」壯舉。全程由師長與家長陪伴支援，孩子們在體力與意志極限中學會堅持與合作，將畢業前的最後一課，化為一段用汗水與勇氣刻畫的深刻成長記憶。

潮南國小於4月29日至30日舉辦第四屆「逆風行」活動，帶領六年級畢業生挑戰恆春半島單車騎行，全程126公里。由校長蔡順清與家長會長王家豐共同領騎，多位師長與家長投入交通指揮、醫療照護與後勤補給，攜手守護學生完成這趟意義非凡的旅程。

清晨7點半，車隊在期待與緊張中整隊出發。沿著沿山公路一路南行，穿越村落與海岸，椰林搖曳、海天一色，為騎行增添壯麗風景。然而，比風景更深刻的，是過程中的重重考驗。

恆春半島著名的落山風迎面而來，讓原本平坦的道路彷彿成為無形坡道，每一步踩踏都格外艱辛；烈日高照，汗水不斷滑落，體力與意志同步消耗。面對爬坡路段，學生們咬牙苦撐，有人短暫停下喘息，但在同伴與師長的鼓勵聲中，再度出發，堅持到底。

這趟騎行不只是體能挑戰，更是一場生命教育。孩子們在逆境中學會調整步伐、互相扶持，也在汗水中體會努力與收穫的關聯。

校長蔡順清表示，「逆風行」已成為學校畢業傳統，透過長距離騎行，讓學生實際經歷突破自我與團隊合作的重要價值；由學校與家庭共同領騎，更象徵陪伴與支持，讓孩子在人生重要階段，勇敢迎風前行。