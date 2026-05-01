挑戰最香價！宇樹雙臂機器人12萬元帶走　問鼎流水線上最強「螺絲工」

▲宇樹科技推出適合工廠流水線及部分生活應用的人形機器人。（圖／翻攝新浪財經，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸人形機器人頭部企業宇樹科技4月30日推出新款低價雙臂人形機器人，主要應用在工業流水線與部分生活場景應用，最低售價約2.69萬元人民幣（約12萬元新台幣），欲挑戰同類型產品最低價格，成為該企業在人形機器人實際應用普及化的價格嘗試。

《新浪財經》報導，宇樹發佈其迄今定價最低的人形機器人——R1系列雙臂人形機器人，支持工業及日常家用多元場景應用，售價2.69萬元（人民幣，下同）起。



宇樹科技此次推出的R1系列主打桌面型、面向工業場景的輕量化雙臂方案，提供固定底座與移動底盤版本，並支援單臂5或7自由度配置。整體重量依型號不同介於11公斤至32公斤之間。

該系列包含R1-A5、R1-A7、R1-A5-D與R1-A7-D四種型號，其中入門款價格約2.69萬元，低於此前同系列產品R1 Air的約2.99萬元，被指為目前市場上已知價格較低的商用人形機器人之一。

在性能方面，R1系列配備高性能電機、減速器與多種感測器，頭部算力模組達10TOPS，並具備語音與視覺互動功能。其雙臂末端可快速更換工具，單臂最大負載約2公斤，適用於搬運、分揀及組裝等作業。

從基礎設計來看，該機器人總自由度可達15至31，腰部可左右旋轉±150度，頭部可左右轉動±115度、上下俯仰±36度，提供較大作業範圍，能在固定位置完成多角度操作。

此外，產品支援開放式開發架構，提供包含機械臂、視覺與語音等接口，允許使用者進行二次開發。官方展示中，該機器人可執行如擰螺絲、搬運包裹等工業任務，也能完成魔方與乒乓球等互動操作。

整體而言，R1系列被視為降低人形機器人應用門檻的嘗試，是否能進一步擴展至實際產業場景，仍有待後續觀察。