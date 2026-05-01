藍營稱高嘉瑜「高級酸沈」　沈伯洋曝原因緩頰：努力爭取合掛看板

▲立委沈伯洋出席松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委沈伯洋近日與綠營北市參選「小雞」合體直播，前立委高嘉瑜也同台出席。國民黨議員擬參選人陳冠安酸，「熟悉的高嘉瑜又回來了」，表面力挺沈伯洋，發言內容「陰陽怪氣」。沈伯洋今（1日）受訪時回應，跟學姊高嘉瑜認識很久，高對他的興趣知之甚詳，所以自己沒有（陳冠安）這樣感受。至於是否合掛看板？沈也緩頰，嘉瑜學姐比較習慣自己掛看板，尤其自己之前的頭髮可能就佔看板一半，剪頭髮之後，現在極力爭取跟學姊（高嘉瑜）一起掛。

沈伯洋今出席松山霞海城隍廟武財神聖誕，也接受媒體聯訪，沈伯洋表示，大家都知道他就在這附近長大，松山信義區就是他的故鄉，一直到高中，附近都是他非常熟悉的，也是小時候跑跳的地點。 今天五路財神聖誕，來到這邊，祈求大家能夠享受經濟果實以及國泰民安。

媒體也詢問，有無像藍營所稱，感受到高嘉瑜酸言酸語？沈伯洋回應，他跟學姐高嘉瑜，認識非常久了。所以高嘉瑜對於他的興趣、過去知之甚詳，完全沒有這樣的一個感受，跟嘉瑜學姐一定一起奮鬥。

至於是否會合掛看板？沈伯洋表示，當然，嘉瑜學姐其實之前有提到，她比較習慣自己掛看板。沈也自嘲，尤其他之前的頭髮可能就佔看板一半的面積，所以會有點不好意思。現在剪了頭髮之後，也是極力爭取，希望學姐可以一起掛看板。