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藍營軍購之亂！蔣萬安推8千億、侯友宜挺政院版　沈伯洋曝癥結點

▲▼ 立委沈伯洋出席松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委沈伯洋出席松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨因軍購預算爭議引爆黨內風暴，新北市長侯友宜表態支持國防預算不要低於GDP3%、接近政院1.25兆版本，台中市長盧秀燕、多位藍委推8千億版本，台北市長蔣萬安透過立委表達支持8千億版本，黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁則力主3800億版本，副主席季麟連更揚言開除支持8千億版本的立法院長韓國瑜。對此，綠委沈伯洋今（1日）回應，需要的是1.25兆，軍購目前已經實質delay了，只能盡力補救。

傳出蔣萬安支持8千億版本，對於國民黨軍購之亂，沈伯洋說明，大家都知道，政院版本是1.25兆。今天要一個完整軍購，要實質的國防實力加強，需要的是1.25兆。不管今天是3,800、8,000甚至有人講到9,000，其實都是對於軍購案的不熟悉。假設買了武器，卻不給它指揮的系統，那沒有任何意義。

沈伯洋比喻，給了一個人手腳，卻不給它大腦，這樣的軍購是沒有辦法進行的。所以其實金額的數字是假，今天真正的是國防、軍購目前已經實質delay了，已經延宕了。 而這個延宕的空窗期，實質上已經造成台灣的真空。

針對美國官員直言，若在「川習會」之前，如果不通過這一預算，台灣等於放棄主動出擊的權利，沈伯洋坦言，這一直是他們擔心的。從去年11月到現在，特別條例提出之後，一直害怕的就是，今天一直延宕，會延宕到川習會後，等於讓習近平有一個 leverage（籌碼），可以去告訴川普說，是不是不要做這個軍購。如果早早就通過了，習近平沒有辦法把這一個當作籌碼。事實上現在這件事情已經發生了，只能極力的補救。

至於鄭麗文稱訪美期望拜會美國總統川普，還希望川普發言反台獨，對此，沈伯洋回應，在野黨主席要出國、要做外交行動，當然樂見其成。 但鄭麗文要講台獨，台灣現在是主權獨立的國家，不管認為它的名稱是什麼，只要是一個主權獨立國家，那就是台獨。 如果鄭麗文要叫川普或者任何人反對台獨，意思就是國民黨想要改變現狀。

沈伯洋指出，不管是現在跟國際盟友站在一起，又或是經濟的成長，應該沒有任何人認為這個現狀應該被改變。想要主權獨立被改變，還要到國外去宣傳說主權要被改變，這是一件不可思議的事情。

▲▼ 立委沈伯洋出席松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 立委沈伯洋出席松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 立委沈伯洋出席松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會。（圖／記者李毓康攝）
 

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