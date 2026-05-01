99℃瀝青傾瀉而下「工人瞬間活埋亡」　德州儲存槽爆裂現場曝光

▲德州發生瀝青活埋工人的重大工安意外。（圖／翻攝X@JillianFOX26）



記者吳美依／綜合報導

美國德州發生重大工安意外，一座巨型儲槽突然爆裂，溫度高達210℉（約99℃）的滾燙瀝青傾瀉而出，將一名男性工人活埋在近1公尺深的黑色焦油中，事故現場宛如煉獄。

《紐約郵報》等外媒報導，4月21日下午3時30分左右，此案發生在馬丁瀝青公司（Martin Asphalt）。

消防與緊急救援人員透露，當時槽內約有5萬加侖（約18.9萬公升）的瀝青，他們抵達廠區時現場一片漆黑，大量黏稠焦油汙染整座廠區，而一名員工「下落不明」。雖然最終該工人遺體被尋獲，但已回天乏術。

Authorities are on the scene of an industrial accident that occurred on Wednesday afternoon, officials said. https://t.co/a8eFn94E2S pic.twitter.com/5M30vzSMVy — FOX26Houston (@FOX26Houston) April 29, 2026

母公司馬丁中游合夥公司（Martin Midstream Partners LP）財務長泰勒（Sharon Taylor）發表聲明，證實這起事故造成一名員工不幸離世，「這是一場悲劇，我們公司上下都以最嚴肅態度面對此事。」她強調已立即啟動相關緊急應變程序，公司目前正配合政府主管機關展開調查。

南休士頓市（South Houston）緊急事務管理協調員阿拉尼斯（Alma Alanis）在記者會上指出，事故現場的空氣品質持續監測中，目前尚未對周邊社區構成威脅，清理人員亦待命投入善後工作。此案將由帕薩迪納消防稽查辦公室（Pasadena Fire Marshal's Office）主導後續調查，事故確切原因仍待釐清。