CNN曝伊朗戰爭「實際成本」燒掉500億美元！　是官方說法的2倍

▲五角大廈聲稱伊朗戰爭只花費250億美元，實際花費恐超過500億美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國與伊朗的戰火在第一線持續延燒，然而美國官員私下坦承，代號「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）的美伊戰爭，實際成本已接近500億美元（約新台幣1.6兆元），這數字是五角大廈本周在國會證詞中所稱「250億美元」（約新台幣8000億元）的2倍之多。

無人機損毀慘重！24架MQ-9「死神」淪砲灰

根據《CBS News》揭露，美軍國防部官員4月29日在國會山莊聽證會上，試圖為1.5兆美元（約新台幣47兆元）的龐大預算辯護，並聲稱目前的作戰費用僅約250億美元（約新台幣8000億元）。然而，內部評估顯示，該數據嚴重低估了彈藥消耗、裝備損耗以及中東美軍受損基地的重建費用。

據悉，美軍在戰場上已損失多達24架MQ-9「死神」（Reaper）無人機。這款高精尖裝備每架成本高達3000萬美元（約新台幣9.7億元），光是無人機的損失就高達7.2億美元（約新台幣227億元），再加上大量昂貴精準飛彈的消耗，讓財政壓力迅速升高。專家指出，依照目前的消耗速度，美軍可能需要花費「數年」時間才能將彈藥儲備恢復到戰前水平。

CNN引述訊息人士報導稱，如果計入美軍中東基地的重建費用，真實戰爭成本恐達400至500億美元（約新台幣1.28兆至1.6兆元）。

國防部長避談「油價與民生」：伊朗核彈更貴！

除了直接軍費，這場戰爭也直接衝擊美國民眾的荷包。在聽證會上，民主黨眾議員羅康納（Ro Khanna）犀利詰問國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），要求其估算戰爭導致的油價與食品價格上漲，將讓美國民眾多負擔多少錢。

對此，赫格塞斯並未正面回答，反而強硬回嗆，「我只想問你，一顆伊朗核彈的代價是多少？」他更指責議員是在拿民生問題玩「抓包遊戲」（gotcha questions）。

每戶月增150美元負擔！隱形成本難估計

根據右翼智庫「美國企業研究院」（AEI）估計，受美伊戰爭影響，能源與肥料價格走高，平均每個美國家庭每月必須多支付約150美元（約新台幣4800元）的生活成本。

戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問馬克·坎西恩（Mark Cancian）分析，除了五角大廈的支出，國土安全部為了加強戒備也投入了巨額資金。他警告，「不能永遠持續下去的事情，終將結束。」暗示美伊雙方在經濟上都已面臨極大壓力。