　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蘇巧慧反對51全國放假　江怡臻：護航「勞基法修惡」成勞權殺手

▲▼ 新北市議員江怡臻 。（圖／新北市議員江怡臻提供）

▲新北市議員江怡臻。（圖／新北市議員江怡臻提供）

記者崔至雲／新北報導

立法院去年5月三讀通過「紀念日及節日實施條例」，51勞動節調整為全國放假一天。新北市議員江怡臻今指出，51勞動節調整為全國放假，是藍白攜手修法後的成果，但參選新北市長的立委蘇巧慧卻是一路反對、跟市民作對，蘇巧慧擔任立委以來，支持砍七天假、又反對勞工多放假，根本對不起勞工、對不起新北市民。

江怡臻指出，過去民進黨不斷說，勞工是心中最軟的一塊，結果民進黨政府一執政，立刻大砍勞工七天假，引發無數勞工上街頭抗議，當年就任立委的蘇巧慧，更是選擇黨意、抵抗民意，堅持護航民進黨的「勞基法修惡」，儼然是勞權殺手的共犯。

江怡臻也表示，去年立法院在審議「紀念日及節日實施條例」時，民進黨立委甚至不演了，面對國民黨、民眾黨立委提出要增加國定假日的版本，民進黨以各種理由全面反對，其中蘇巧慧甚至稱「缺乏社會共識」，請問蘇巧慧，難道幫人民減少工時不是共識？難道砍勞工七天假就有共識？

江怡臻痛批，蘇巧慧就任立委三屆以來，面對低薪高工時的困境，不幫忙解決問題，反而選擇當一個民進黨的傀儡，護航民進黨的版本；如今蘇巧慧參選新北市長，目標很明確是要接棒父親蘇貞昌，令人更加憂心，蘇巧慧萬一真的當選市長，在背後操控蘇巧慧的又會是誰？
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
392 1 4415 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
元陽巴士墜谷7死12傷　多人「未繫安全帶遭甩出車外」
快訊／國民黨板橋議員初選出爐
公開3師找比基尼妹脫光喝花酒　教師工會要賠7萬
7月韓星來台陣容太狂！　應援票選開跑
快訊／鴻海遭搜索　處長200萬、協理100萬交保
光速報稅！1小時湧2.6萬件　退稅占7成、手機族最狂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍板橋市議員初選出爐　周勝考子周韋翰、「朱家軍」鄧凱勛過關

藍營軍購之亂！蔣萬安推8千億、侯友宜挺政院版　沈伯洋曝癥結點

藍營稱高嘉瑜「高級酸沈」　沈伯洋曝原因緩頰：努力爭取合掛看板

批蘇巧慧反對51全國放假　江怡臻：護航「勞基法修惡」成勞權殺手

公部門霸凌遍地開花！從勞動部到外交部　近2年職場霸凌案一次看

把人調去公墓！雲林褒忠鄉長涉職場霸凌　監院通過彈劾

不合意就開除？　黃健豪批季麟連失當：傷害同志情誼

彭博專訪談訪美拜會層級　鄭麗文：當然希望是川普總統

國民黨深夜回擊趙少康　「以前什麽時候有黨版過」說法違背實務

「拿手機的年輕人」民調大贏　李四川：有點驚訝

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

大貨車右轉撞機車！婦胸凹陷肩變形慘死　內輪差奪命畫面曝

營長播「八佰」被記申誡！　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

新北「極樂套房」曝！泰越8辣妹狂吸老司機...海削487萬皮肉錢

藍板橋市議員初選出爐　周勝考子周韋翰、「朱家軍」鄧凱勛過關

藍營軍購之亂！蔣萬安推8千億、侯友宜挺政院版　沈伯洋曝癥結點

藍營稱高嘉瑜「高級酸沈」　沈伯洋曝原因緩頰：努力爭取合掛看板

批蘇巧慧反對51全國放假　江怡臻：護航「勞基法修惡」成勞權殺手

公部門霸凌遍地開花！從勞動部到外交部　近2年職場霸凌案一次看

把人調去公墓！雲林褒忠鄉長涉職場霸凌　監院通過彈劾

不合意就開除？　黃健豪批季麟連失當：傷害同志情誼

彭博專訪談訪美拜會層級　鄭麗文：當然希望是川普總統

國民黨深夜回擊趙少康　「以前什麽時候有黨版過」說法違背實務

「拿手機的年輕人」民調大贏　李四川：有點驚訝

百年神緣回家了！辛家保生大帝回鑾興濟宮　重光啟聖再續靈光

警查槍逮通緝犯！抄出詭異「紫氣東來」菸彈　男女嗨ㄎㄧㄤ被逮

P圖台電合約騙1.6億！她砸2200萬投資綠電　法院判負責人要吐錢

中國正式對非洲53國全面零關稅　連17年保持非洲最大貿易夥伴國

他帶愛人租房竟狂毆房仲「頸手受傷」　醋男：他偷看我女友

平日住台南飯店買一送一　連住3晚第3晚免費再抽吃到飽

連假回暖高溫衝30度　周日晚鋒面壓境「雨連下3天」

一堆成年人不會吞藥　急診醫「出1大招」：下次突然學會了

藍板橋市議員初選出爐　周勝考子周韋翰、「朱家軍」鄧凱勛過關

台灣葡萄柚汁進口大洗牌！日本「狂飆2倍」躍居第二　南非慘跌63%

狄鶯心疼孫安佐被罵10年　喊話：要沒完沒了，老娘沒在怕！

政治熱門新聞

趙少康嗆聲護韓　韓國瑜親回52字曝心聲

國民黨深夜回擊趙少康　「以前什麽時候有黨版過」說法違背實務

合體沈伯洋藏話中話？他笑：熟悉的高嘉瑜回來了

鄭麗文訪美盼「拜會最高層」：希望是川普總統

「年輕人」民調大贏　李四川：驚訝

才諷賴清德愛犬「殘障三腳狗」挨轟　陳佩琪今為自清爆自己有殘障手冊

公部門霸凌遍地開花！從勞動部到外交部　近2年職場霸凌案一次看

登共艦喊祖國強大恐沒退休俸　呂禮詩返台再發聲

獨／季麟連開砲黨內炸鍋！盧秀燕深夜電話力挺韓國瑜

不合意就開除？　黃健豪批季麟連失當：傷害同志情誼

彭博專訪談訪美拜會層級　鄭麗文：當然希望是川普總統

批蘇巧慧反對51全國放假　江怡臻：護航「勞基法修惡」成勞權殺手

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

把人調去公墓！雲林褒忠鄉長涉職場霸凌　監院通過彈劾

更多熱門

相關新聞

連假首日估午後7處省道易塞　國道客運最低6折起

連假首日估午後7處省道易塞　國道客運最低6折起

今(1)日為勞動節連假首日，上午省道大致順暢，不過公路局預估，下午有7處省公路易塞，國道客運推出85折優惠，搭配TPASS 2.0回饋，折扣下殺6折，呼籲多利用公共運輸。

國3南港聯絡道「紫爆」　國道上午防9地雷路段

國3南港聯絡道「紫爆」　國道上午防9地雷路段

「年輕人」民調大贏　李四川：驚訝

「年輕人」民調大贏　李四川：驚訝

連假今開跑「國5南下恐堵10小時」　國道10大地雷路段

連假今開跑「國5南下恐堵10小時」　國道10大地雷路段

新北表揚243位勞動楷模　侯友宜：勞動力量推動城市前進

新北表揚243位勞動楷模　侯友宜：勞動力量推動城市前進

關鍵字：

蘇巧慧51放假江怡臻勞基法勞權勞動節

讀者迴響

熱門新聞

主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS

新北「極樂套房」曝光　泰越8辣妹狂吸老司機

林逸欣揭爸爸「皮夾的秘密」網哭：不敢想像多痛

謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

蔡阿嘎合體「千年一遇神乳」：活著真好　女優嬌喊期待

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

孫德榮突中風腦血栓緊急送醫！「虛弱躺病床照」曝光

60天大限前收手　美政府：伊朗敵對行動結束

男網友稱女警「自催油門」才倒地　網友炎上肉搜

三星4奈米良率破80％！IBM、百度大舉下單

今年首波「梅雨季」要來了！　中部以北「降溫雷雨」時間曝

發燒幾天…4歲弟進ICU「沒再回來」　醫：大腦被兇猛摧毀

鴻海土城廠區被搜索「公司重訊回應」

更多

最夯影音

更多
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」
外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面