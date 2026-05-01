批蘇巧慧反對51全國放假　江怡臻：護航「勞基法修惡」成勞權殺手

▲新北市議員江怡臻。（圖／新北市議員江怡臻提供）



記者崔至雲／新北報導

立法院去年5月三讀通過「紀念日及節日實施條例」，51勞動節調整為全國放假一天。新北市議員江怡臻今指出，51勞動節調整為全國放假，是藍白攜手修法後的成果，但參選新北市長的立委蘇巧慧卻是一路反對、跟市民作對，蘇巧慧擔任立委以來，支持砍七天假、又反對勞工多放假，根本對不起勞工、對不起新北市民。

江怡臻指出，過去民進黨不斷說，勞工是心中最軟的一塊，結果民進黨政府一執政，立刻大砍勞工七天假，引發無數勞工上街頭抗議，當年就任立委的蘇巧慧，更是選擇黨意、抵抗民意，堅持護航民進黨的「勞基法修惡」，儼然是勞權殺手的共犯。

江怡臻也表示，去年立法院在審議「紀念日及節日實施條例」時，民進黨立委甚至不演了，面對國民黨、民眾黨立委提出要增加國定假日的版本，民進黨以各種理由全面反對，其中蘇巧慧甚至稱「缺乏社會共識」，請問蘇巧慧，難道幫人民減少工時不是共識？難道砍勞工七天假就有共識？

江怡臻痛批，蘇巧慧就任立委三屆以來，面對低薪高工時的困境，不幫忙解決問題，反而選擇當一個民進黨的傀儡，護航民進黨的版本；如今蘇巧慧參選新北市長，目標很明確是要接棒父親蘇貞昌，令人更加憂心，蘇巧慧萬一真的當選市長，在背後操控蘇巧慧的又會是誰？

