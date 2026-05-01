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不畏中國施壓斷交！巴拉圭總統揭「台巴相似處境」：感同身受

▲▼ 巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Pena）19日在聯合國大會（UNGA）上表態，支持台灣加入聯合國系統。（圖／路透）
▲在聯合國大會上，巴拉圭總統貝尼亞支持台灣加入聯合國系統。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

我國友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）將於5月7日至10日率團訪台。《紐約時報》以「中國壓力下，巴拉圭和台灣的友情還能維持多久？」為題，揭露北京透過經濟實力，迫使多國與台灣斷交的行動。對此，貝尼亞堅持維持與台關係，並且指出兩國「與強敵抗爭」的相似地緣政治處境。

台巴共同點　經濟實力證明自己

巴拉圭是南美洲目前唯一與台灣維持邦交的國家。過去10年，巴拿馬、宏都拉斯、薩爾瓦多等10國相繼倒向北京，如今全球承認台灣的國家更僅剩下12個。

貝尼亞接受《紐約時報》專訪時表示，巴拉圭與台灣有一個共同點，那就是都屬於「弱勢的一方」。巴拉圭與強大鄰國巴西及阿根廷的抗爭經歷，使其能夠認同台灣試圖維持與中國分離而進行的努力，「與強敵抗爭是我們親身感受過的事情。」

▼巴拉圭首都亞松森（Asuncion）一處市場，主要販售的是中國進口商品。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴拉圭首都亞松森（Asuncion）市場，主要販售的是中國進口商品。（圖／達志影像／美聯社）

貝尼亞3月在美國佛州參加拉美保守派領導人峰會期間，也曾向《紐約時報》表示，許多拉美國家轉向北京，只是為了追求「短期利益」，卻被中國掏空原物料，又遭廉價產品衝擊本土產業，紛紛後悔莫及。

他指出，巴拉圭去年經濟成長6.6%，在南美洲名列前茅，「即使巴拉圭未與中國建交，表現也優於其他南美洲國家。」

中國持續施壓　台灣加碼鞏固關係

不過，「中國正加大對巴拉圭的施壓，要求其與台灣斷交」，過去18個月內多次對巴拉圭政府機構發動網路攻擊、以豪華北京之旅拉攏國會議員、賄賂高層政界人士，甚至警告巴拉圭應盡快在中台之間「做出正確選擇」。

《紐約時報》指出，台巴基本上透過各種餽贈維持雙邊關係。為了繼續鞏固與巴關係，台灣也加碼祭出2億美元低收入住宅貸款、捐贈2000萬美元建設新醫院、提供逾800名巴拉圭學生赴台攻讀理工科獎學金、扶植巴國水產養殖業，更在巴國首都亞松森（Asuncion）資助興建一所造價1800萬美元的科技大學。

▼2025年8月15日，巴拉圭軍官在紀念活動中升起國旗。（圖／VCG）

▲▼2025年8月15日，巴拉圭亞森松（Asuncion），軍官在紀念活動中升起國旗。（圖／VCG）

前台灣駐亞松森大使韓志正2月結束任期前，曾向《紐約時報》提到，外界誤解了台灣向巴拉圭政府提供捐助的目的，「那並非賄賂。我們不會把錢塞進任何政客的口袋裡。」他認為，台灣是一個「可靠的夥伴」，遠比與某個「巨人」結盟要好，「就算投向中國，也不見得能帶來發展。」

中國市場誘惑　內部異議聲浪

不過，與台灣保持外交關係，往往在對中出口方面面臨障礙，例如牛肉與農產品的貿易壁壘。因此，越來越多巴拉圭人呼籲政府改變立場。

牧場主人抱怨與台建交導致牛肉無緣中國市場，亞松森巴中商會認為中國市場更大、更具利潤空間，正吸引越來越多企業加入，並且努力尋求繞過官僚體系與北京做生意的途徑。

反對黨參議員馬丁內斯（Esperanza Martínez）更直批，「他們（台灣）在利用我們，而我們把自己賣得太便宜了。」

▼2026年3月，亞松森附近一名牧場主人在牧場驅趕牛群。（圖／VCG）

▲▼2026年3月巴拉圭亞松森（Asuncion）附近一名牧場主人在牧場驅趕牛群。（圖／VCG）

 
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