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臨櫃領250萬「以為遭詐騙」警急衝銀行　退休男：只是要辦定存

▲內埔警方關心劉男領錢情況。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方關心劉男領錢情況。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉六旬劉姓男子臨櫃提領250萬元現金，引起銀行高度警覺並通報警方，員警以為是他遭詐騙立即趕赴現場，結果卻出現「神反轉」，男子只是要辦理定存，還請警方協助護鈔，讓一場緊張通報變成暖心插曲。

內埔警分局內埔派出所所長陳建維與警員紀呈凜，日前上午9時許執行巡邏勤務時，接獲110轉報，指稱華南銀行內埔分行有民眾疑似遭詐騙，行員已透過「打詐一點通」QR CODE通報警方到場協助。

警方抵達後，行員表示一名男子臨櫃提領高達新臺幣250萬元現金，金額龐大引發關切，擔心其可能遭詐騙。經警方了解，提領現金的劉姓男子年逾六旬，為退休公職人員，居住於內埔鄉竹圍村。

員警進一步檢視其手機內的LINE對話內容，未發現任何可疑詐騙訊息。劉男也向警方說明，自己平時即有防詐觀念，清楚詐騙集團常見手法，此次提領大額現金純粹是要前往內埔郵局辦理定期存款，並無遭詐情形，反而希望警方能協助護送現金，確保安全。確認無詐騙疑慮後，員警隨即提供護鈔服務，陪同劉男前往郵局順利完成定存手續。

內埔警分局長江世宏表示，警察機關與各金融機構，都有合作打詐機制，行員遇民眾提領大量現金，都會主動關懷提問，並通知警方迅速到場，目的就是要保護大家辛苦的血汗錢。

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