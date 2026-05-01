川普威脅撤駐歐美軍　點名德義西：對我們毫無幫助

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與歐洲盟友因伊朗戰爭問題，關係降至冰點。繼揚言撤走駐德美軍後，川普4月30日再度開砲，直言由於義大利與西班牙在軍事行動中「完全不配合」，目前正研議削減這兩國的駐軍人數。川普更毫不留情地痛批，義大利對美國毫無幫助，而西班牙的表現更是「糟透了」。

不滿盟友拒挺伊朗戰爭 川普：削減駐軍是可能的

綜合外電報導，川普與歐洲各國針對美國主導的伊朗戰事分歧持續擴大。川普4月29日晚間先是在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文警告，美國正在審視削減駐德部隊的可能性。沒想到隔日他在白宮出席活動時，戰火進一步延燒，當媒體問及是否會比照辦理、減少在義大利與西班牙的兵力時，川普給出了肯定的答案。

「我的意思是，他們並沒有完全配合，」川普面對記者詢問時直言，「有可能……為什麼我不該這麼做？義大利對我們沒有任何幫助，而西班牙的表現更是糟透了，真的。」

拒借基地、拒絕介入 歐洲多國堅持「外交解決」

這場風波的導火線，源於美國與以色列在2月下旬聯手對伊朗發動空襲，但美方並未在事前知會大部分的北約（NATO）盟友。儘管德國政府發言人向美聯社（AP）證實有收到初步知會，但歐洲各國普遍拒絕直接介入衝突，強調應以「外交手段」解決，導致與華府意見相左。

報導指出，西班牙政府先前曾拒絕美軍使用其境內基地執行對伊朗的空襲任務，此舉引發川普震怒，更在3月時威脅要對西班牙實施全面貿易禁運。此外，根據路透社引述五角大廈內部洩露的電郵顯示，美方甚至考慮採取更激進的手段，例如暫停西班牙的北約成員資格來進行懲罰，儘管北約官方隨即澄清並無此類條款。

遭指「被伊朗羞辱」 川普怒嗆德國總理：不懂裝懂

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前也成了川普的頭號攻擊目標。梅爾茨本週一曾公開批評，美國被伊朗「羞辱」，且缺乏結束戰爭的有效戰略。川普對此在社群媒體上直接回擊，酸梅爾茨「根本不知道自己在說什麼」，甚至將德國經濟表現不佳歸咎於梅爾茨的領導。

雖然梅爾茨隨後試圖放低姿態，表示他與川普的「個人關係良好」，並重申跨大西洋聯盟的重要性，但川普顯然不買單。他多次批評北約盟國是「紙老虎」，特別是當伊朗限制關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運後，各盟國仍不願扮演更積極的角色。

義大利防長喊冤：我們有主動提供保護

針對川普的指控，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）對義大利ANSA通訊社表示「無法理解理由」。他澄清，義大利雖然並未使用荷莫茲海峽，但此前已主動提議執行保護航運的任務，「這份心意當時其實深獲美方讚賞」。

目前美軍在歐洲駐紮約6萬8000名現役軍人，分布情形為德國約3萬6436人，佔歐洲駐軍一半以上；義大利約1萬2600人，西班牙則約為3800人。

自川普重返白宮以來，德國官員本來試圖避開其鋒芒，但隨著伊朗戰事僵持不下，美國與歐洲傳統盟友間的軍事協作基礎，正隨著川普的撤軍威脅而面臨瓦解危機。