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屏東里港警掃蕩山區犯罪！逮3現行犯還抄出毒品　空拍揪不法

▲里港警分局山區大掃蕩。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局山區大掃蕩。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局針對山域治安展開大規模清查，結合警民力與無人機空拍，全面掃蕩偏遠山區可疑據點。行動期間共查獲現行犯3人、逃犯4人及逾期移工等案件，並起出贓物與毒品器具，有效壓制不法藏匿空間，展現強勢維安決心。

▲里港警分局山區大掃蕩。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局山區大掃蕩。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警察分局為淨化山域治安、防範不法分子於山區從事製槍、製毒或植毒等犯罪活動，規劃於轄內三地門鄉、霧台鄉執行大規模清查與路檢勤務，自4月27日至30日動員警力及民力共116人次，並輔以無人機空拍山域，逐一清查林道及草（工）寮共36處，全面強化山區治安防線。

▲里港警分局山區大掃蕩。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局山區大掃蕩。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次行動共查獲涉嫌侵占、竊盜及毒品案件現行犯2人、酒後駕車1人，另查獲拘提及通緝逃犯4人，以及逾期停留外籍移工1人，並協助處理為民服務案件4件，成果豐碩。警方同時針對私人工寮加強宣導，提醒民眾切勿容留失聯移工或從事違法行為，以免觸法受罰。

警方指出，三地門及霧台地區地處偏遠山林，緊鄰高雄及台東交界，地形隱蔽，易成為不法分子藏匿據點，因此特別整合警力與民力，並運用科技設備提升查緝效率。29日於三地門鄉口社村清查時，查獲一部遭侵占自小客車，並逮捕林姓男子及江姓女子，除在車內發現毒品吸食器外，亦查出兩人涉嫌於賽嘉飛行場竊盜財物，並於工寮內起獲相關贓物。

30日警方於三地門三教寶宮前執行路檢，再查獲酒駕現行犯1人，同時查緝到逃犯4人及逾期停留移工1人，展現連續打擊犯罪的執行力。

里港分局長邱逸樵表示，山區幅員廣大、人煙稀少，易衍生多元犯罪型態，未來將持續結合警民力量與科技設備深入清查，並呼籲民眾踴躍提供線索，警方將嚴密保護檢舉人身分，並協助領取檢舉獎金，共同守護山林安全與社會治安。

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