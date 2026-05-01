國3南港聯絡道「紫爆」　國道上午防9地雷路段

▲勞動連假首日國3南下三鶯路段壅塞。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今（1）日為勞動節連假首日，國道一早局部路段湧現南下車潮，國1湖口到新竹、國3鶯歌系統到龍潭、國5南港到石碇等路段壅塞，國3南港聯絡道南向路段「紫爆」，時速不到10公里，國道預估上午有9大易塞路段，高公局建議南下利用下午再出發。

連假首日出現出遊車潮，目前僅國1南向湖口至新竹、國3南下鶯歌系統到龍潭、國3南下和美到彰化系統、國3中投到霧峰系統、國3北向木柵至南港系統、國5南港到石碇路段車多壅塞，國3南港聯絡道環東到南港南向路段龜速「紫爆」，時速不到10公里，其餘國道路段大致正常，

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根據高公局統計，今天凌晨0時到5時國道免收費時段交通量為7百萬車公里，為平日年平均之1.75倍；截至上午7時，交通量為18百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。

高公局預判今日上午國道有9大重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於傍晚5時後出發，節省寶貴時間。

國道今天疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

▼勞動節連假首日國道疏運攻略。（圖／高公局提供）